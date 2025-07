Morto Celso Valli, era il produttore Mina, Vasco Rossi e Claudio Baglioni

Si è spento all'età di 75 anni Celso Valli. Il compositore, produttore discografico nonché direttore d'orchestra è morto al termine di una lunga battaglia contro il cancro, scoperto anni fa. Nella sua carriera aveva lavorato con i grandi nomi della musica: da Vasco Rossi a Eros Ramazzotti e Mina. Sono stati proprio alcuni artisti della scena musicale italiana con cui ha collaborato in oltre cinquant'anni di carriera a dare notizia della sua scomparsa sui social network.

Chi era Celso Valli

Nato a Bologna il 14 maggio 1950, dopo il diploma in composizione al conservatorio di Bologna, Celso Valli ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica leggera collaborando con diversi artisti italiani e internazionali. Negli anni '70 ha lavorato con la casa discografica Baby Records, contribuendo alla nascita della disco italiana e arrangiando brani per artisti come Silver Convention e Azoto. Negli anni '80 e '90 ha firmato gli arrangiamenti di molte delle canzoni di Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Lucio Dalla, Mina, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Il Volo e Gianni Morandi, diventando un punto di riferimento per la produzione musicale italiana. Considerato l'architetto del pop italiano dagli anni '80 a oggi, Valli aveva partecipato più volte anche al Festival di Sanremo, sia come direttore d’orchestra che come produttore di brani in gara. La sua ultima apparizione al teatro Ariston risale al 2023, quando diresse l'orchestra nell'esibizione di Ultimo con Eros Ramazzotti nella serata dei duetti.

Il cordoglio di Ramazzotti e Renga

Tra le collaborazioni più longeve e proficue c'è quella con Eros Ramazzotti. Dietro brani di successo come "Adesso tu", "Più bella cosa" e "Un’emozione per sempre" c'era la mano di Celso Valli per l'arrangiamento delle musiche e per la produzione. Ed è stato proprio Eros a dargli l'ultimo commosso saluto sui social con poche semplici parole: "Celso, mi mancherai maestro". Anche Vasco Rossi ha avuto una lunga collaborazione con Valli, che per lui ha arrangiato brani iconici come "Senza parole", "Sally" e "Marea". Per il rocker di Zocca si tratta di un dolore che si aggiunge a un momento speciale, visto che la morte di Celso è arrivata nel giorno del compleanno di suo padre Giovanni Carlo, scomparso nel 1979.

Maestro... amico, buon viaggio. Mancherai, non solo a me.... la Musica ti piange

Al lungo elenco di messaggi di cordoglio si è aggiunto anche quello di Francesco Regna, che si era affidato a Valli più di una volta nel corso della sua carriera: "".