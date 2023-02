Morto Tom Whitlock, scrisse "Take My Breath Away" per Top Gun

Si è spento all'età di 68 anni il compositore e paroliere americano Tom Whitlock. Il musicista è morto il 18 febbraio in una casa di cura di Gallatin, nel Tennessee, dove si trovava ricoverato da tempo a causa dell'Alzheimer, che lo aveva colpito anni fa. La notizia del suo decesso è stata confermata alla stampa statunitense dall'agenzia funebre Gorman-Scharpf Funeral Home di Springfield, che si è occupata delle esequie. " Era un uomo tranquillo con un grande cuore, che amava raccontare storie" , ha dichiarato un amico di Whitlock alla stampa.

Classe 1954, originario di Springfield, nel Missouri, Tom Whitlock era conosciuto per aver scritto - insieme a Giorgio Moroder - due delle canzoni più famose della colonna sonora del film "Top Gun" del 1986: "Take My Breath Away" e "Danger Zone". È anche grazie alla musica che la pellicola diretta da Tony Scott con protagonista Tom Cruise è diventata un cult nella storia della cinematografia.

La carriera e i successi di Tom Whitlock

Grazie a "Take My Breath Away" cantata dai Berlin, Tom Whitlock e Moroder hanno vinto un Oscar e un Golden Globe nel 1986 per la migliore canzone originale e il brano, in quegli anni, raggiunse la prima posizione della classifica Billboard 100, mentre "Danger Zone" raggiunse il secondo posto diventando uno dei brani più ascoltati di sempre. La carriera di Tom Whitlock è ben più lunga e di successo con gli oltre cento crediti di scrittura di canzoni che il compositore ha accumulato negli anni con testi scritti per artisti del calibro di Bonnie Tyler, Ray Charles e Diana Ross.

Tra le altre famosissime canzoni scritte da Whitlock ci sono anche "The Fight" per il film "Over the top" con protagonista Sylvester Stallone e "Dreams We Dream" e "Heaven's Just a Heartbeat" per la pellicola "The Neverending Story II: The Next Chapter". Insieme all'amico e socio Moroder, Whitlock ha partecipato alla composizione di altri brani che hanno fatto da colonna sonora a film come "American Anthem" e "Rambo III". E, sempre insieme, hanno realizzato le sigle ufficiali delle Olimpiadi estive del 1988 e della Coppa del Mondo FIFA del 1990.

L'ultimo saluto sui social dei Berlin

L'ultimo saluto al compositore è arrivato dalla band che ha interpretato "Take My Breath Away", i Berlin. " Tom Whitlock, hai cambiato la mia vita e toccato milioni di altre persone con le tue bellissime parole in Take My Breath Away. Grazie per l'opportunità di cantarla. Ti auguro pace e gioia illimitate mentre ti salutiamo verso la tua prossima grande avventura. Ti amo", ha scritto su Twitter la cantante Terri, ricordando con stima e affetto Whitlock.