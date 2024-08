"A Mykonos il peggior concerto della mia carriera". Lo sfogo di Bob Sinclair

Ascolta ora 00:00 00:00

Faccia triste davanti allo schermo del telefono, per raccontare quella che il famoso dj Bob Sinclair, non ha esitato a definire: " La peggiore serata di tutta la mia vita ". Parole pesanti dette da chi viene sempre associato all'allegria e al divertimento come lui, che invece questa volta ha raccontato un'amara verità.

Le sue parole

" Sono depresso, è stato il peggiore concerto della mia carriera, un incubo. Entri in un posto meraviglioso, ci sono ragazze bellissime e pensi che sarà una serata divertente, ma tutti hanno un cellulare in mano, stanno filmando, sono come anestetizzati" , ha raccontato quello che di serate e di gente che si diverte ne ha vista milioni in tutta la sua carriera.

" Ho suonato come sempre, un french touch, un po' commerciale, un po' techno, un po' deep. La gente anestetizzata con il telefono in mano, non so cosa aspettassero con quel telefono. Ho suonato tutto le mie hit e sono rimasti amorfi. Completamente morti - ha continuato - Lo ripeto, sono depresso, ma forse è colpa mia, confesso di essermi annoiato tanto ", ha detto il dj, produttore e autore di moltissime canzoni da discoteca e di duetti memorabili come quello con la nostra Raffaella Carrà. Nei video postati della serata si vede tutto il suo impegno ai piatti, ma la gente invece di ballare è ferma a guardarlo mixare.

La fama

" Ragazzi smettete di usare i cellulari in discoteca " esorta poi alle nuove generazioni quello che nel 2005 era uscito con la sua hit " Love generation" condannando quella che ormai oggi è la 'Phone generation'. " Poi però tutti a dire che è stata la serata più bella della loro vita ", dice in maniera sarcastica Sinclair.

Tanti i commenti sotto il suo post che gli hanno dato ragione dicendo che in effetti ormai tutto è apparenza e solo la sua presenza da superstar nella discoteca lo ha "trasformato" in qualcuno da guardare piuttoso che, come è nella realtà, un dj con cui divertirsi grazie alla bella musica. " Grazie per avermi ascoltato ", dice poi concludendo il video.

