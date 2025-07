Nino Buonocore in Jazz apre l’VIII Rassegna “’a Scurata – Cunti e Canti al Calar del Sole”

Sarà Nino Buonocore, uno degli artisti più raffinati della musica italiana, ad aprire ufficialmente venerdì 25 luglio alle ore 19.00 l’VIII edizione della Rassegna “’a Scurata – Cunti e Canti al Calar del Sole – Memorial Enrico Russo”, manifestazione ideata e promossa dal Movimento Artistico Culturale Città di Marsala – M.A.C. La splendida cornice naturale del Teatro a Mare “Pellegrino 1880”, costruito interamente in tufi, legno e sale all’interno delle antiche Saline Genna, ospiterà questo concerto d’apertura immerso nei colori mozzafiato del tramonto sullo Stagnone, con vista sulle isole Egadi. Buonocore – chitarra e voce – porterà sul palco un progetto speciale: i suoi successi reinterpretati in chiave jazz, accompagnato da tre musicisti di altissimo livello: Alfonso Deidda al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria.

Jazz, poesia e tramonto: un’esperienza multisensoriale

Il concerto sarà un viaggio emozionale tra arrangiamenti sofisticati, improvvisazioni virtuosistiche e atmosfere rarefatte, perfettamente in sintonia con il luogo. Brani celebri come “Scrivimi”, “Rosanna” e “Abitudini” saranno rivestiti di nuove sonorità, fondendosi con i colori cangianti della “scurata” – quel momento incantato in cui il sole si riflette sul sale e il cielo si tinge di rosso, indaco e oro.

Il jazz ha sempre attraversato la carriera di Buonocore: a partire dalla collaborazione con Chet Baker nell’album Una città tra le mani (1988), fino a composizioni più recenti come Sabato, domenica e lunedì, Libero passeggero e Segnali di umana presenza. Autore, arrangiatore e produttore, Buonocore ha contribuito anche al debutto discografico degli Avion Travel.

“La Scurata”: arte, natura e cultura al calar del sole

“ Iniziamo questa nuova edizione con la grande musica – ha dichiarato Salvatore Sinatra, presidente del MAC –. Nel Teatro a Mare, unico nel suo genere, anche quest’anno offriremo al pubblico momenti incantevoli dove arte e natura si fondono in un patrimonio immateriale irripetibile. ”

“ Questo è solo il primo dei 14 eventi in programma – ha aggiunto il direttore artistico Gregorio Caimi –. Le sonorità jazz sono la chiave perfetta per l’armonia di questo luogo, dove la poesia si fa canzone, e il sale si fa palcoscenico. Buonocore e i suoi musicisti saranno parte di uno spettacolo unico, sospeso tra acqua, cielo e mito .”

Una rassegna ricca di eventi

La rassegna proseguirà

martedì 29 luglio con ItinerDante – Siamo Inferno, interpretazione originale dei versi danteschi a cura di Eugenio Di Fraia, seguita da altri appuntamenti di spessore:

31 luglio: Genova per noi, omaggio al cantautorato genovese con Paolo Gerbella

2 agosto: Anima, concerto spirituale di Lidia Schillaci

5 agosto: Le Gorgoni, spettacolo mitologico con regia di Alessia Angileri (doppia replica)

8 agosto: Il Pomo della Discordia, drammaturgia di Luana Rondinelli

12 agosto: L’Isola nell’Isola con Rosario Lisma & I Musicanti di Gregorio Caimi

17 agosto: Jazz al tramonto con Lost Ways (Giuseppe Pipitone 4tet) e Jazeera (Dario Salerno)

19 agosto: Disarmo, concerto del duo Corimè

22 agosto: Diké – La fuga di Eschilo di Giacomo Frazzitta (doppia replica)

26 agosto: Kinisia Blues Band con Umberto Porcaro

28 agosto: Alleria – Omaggio a Pino Daniele con arrangiamenti di Aldo Bertolino

30 agosto: Le Vispe Terese di Alessio Piazza, appena rientrato dal successo a New York

31 agosto: Franco Battiato Tribute – La "cura" dell’eterno con Rita Botto e Mario Venuti

