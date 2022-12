"Il piano...". Cosa è successo ai Santi Francesi nella finale di X Factor

I Santi Francesi hanno vinto la sedicesima edizione di X Factor. Ma nonostante i pronostici li dessero trionfatori già alla vigilia, la fortuna non è stata dalla loro parte almeno nella prima manche della finalissima. All'inizio della puntata, infatti, Alessandro De Santis e Mario Francese hanno dovuto fronteggiare un problema tecnico che, però, non ha avuto ripercussioni sull'esito finale della gara.

Un avvio decisamente in salita per i Santi Francesi, che quando sono saliti sul palco del Mediolanum forum di Assago per fare il duetto con Francesca Michielin hanno incontrato la prima difficoltà. Il duo del roster di Rkomi si è cimentato in una versione acustica di "California" dei Phantom Planet, ma il piano non funzionava e la cover è stata cantata principalmente a cappella.

La Michielin si è voltata subito verso il musicista per capire cosa stesse succedendo, ma ha portato avanti la performance cantando con Alessandro. Tutto mentre il pubblico assisteva all'imbarazzo di Mario che, seduto davanti al pianoforte, cercava di farlo funzionare. La reazione dei social è stata immediata: " I santi francesi dovrebbero già solo vincere per come hanno portato a casa una esibizione da paura nonostante il piano fosse staccato chapeau", "E comunque tutti pazzeschi ma Mario dei Santi Francesi a cui non va il piano e le sue facce sono da vittoria", "Santi Francesi così bravi a cantare a cappella che non avevo pensato potesse essere per problemi tecnici al piano ".

Alla fine non è esplosa nessuna polemica anche perché molti telespettatori non hanno capito cosa stesse succedendo, almeno fino a quando la conduttrice non ha spiegato l'accaduto alla fine della prima manche. " Non funzionava il piano", ha confessato Francesca Michielin chiedendo ai Santi Francesi un commento sull'esibizione prima di conoscere il gradimento del pubblico: "L'abbiamo portata a casa nonostante mancasse il nostro strumento principale ". E a casa hanno portato anche il premio finale, increduli del risultato ottenuto nonostante i favori dei pronostici.

io però avrei menzionato la bravura dei santi francesi a non fermarsi durante l’esibizione nonostante mario non potesse suonare il piano eh però vabb #XF2022 — ًc (@mindofclo) December 8, 2022