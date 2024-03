"Non posso salire sul palco...", Levante annulla il concerto di Firenze

Un dolore troppo grande per poter anche solo pensare di salire sul palco ed esibirsi per il suo pubblico: Levante, al secolo Claudia Lagona, ha deciso di posticipare il concerto che era in programma a Firenze per la serata di oggi, lunedì 18 marzo, a causa di un lutto improvviso. A perdere la vita è stato uno dei suoi più stretti collaboratori, ragion per cui, vinta dal dolore per la prematura scomparsa, la cantautrice siciliana ha preferito posticipare la data della sua esibizione al Teatro Verdi al prossimo sabato 27 aprile..

A informare il suo pubblico dei fatti e a chiedere scusa e comprensione per la scelta è stata la stessa Levante, che stamani ha pubblicato una storia tramite il proprio profilo Instagram. "Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo, per riabbracciarmi a Firenze", scrive l'artista siciliana su uno sfondo nero. "Vi chiedo perdono, non posso salire sul palco oggi. Non davanti a questo dolore che la mia famiglia d'arte sta sentendo" , aggiunge la cantante. "Abbiamo perso un amico, un fratello, un figlio e sentiamo il bisogno, almeno per oggi, di rimanere in silenzio. Se n'è andato un grandissimo professionista, persona dal cuore grande. Ci mancherà per sempre" , conclude Levante.

Una decisione sofferta, quella di posticipare la tappa fiorentina del suo tour Opera Futura Live nei Teatri, ma di certo la più giusta da prendere visto che ha colpito sia la cantautrice siciliana che tutto il suo staff di collaboratori.