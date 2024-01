"Non tornerò mai più...": la confessione choc di Britney Spears

"Britney Spears uscirà con un nuovo album nel 2024". Da giorni questa notizia rimbalzava con insistenza sul web. A fare trapelare l'indiscrezione erano state fonti attendibili, riportate da tabloid importanti come The Sun e Page Six. Ma il sogno dei fan della popstar si è infranto miseramente con la smentita fatta da Britney Spearspoche ore fa. L'artista statunitense non solo ha dichiarato di non essere mai stata al lavoro su un nuovo album, ma ha detto di essere pronta a ritirarsi dalla scena musicale per sempre.

Le voci sul nuovo album

The Sun prima e Page Six dopo avevano annunciato che Britney era impegnata nelle registrazioni del disco del suo atteso ritorno. L'ultimo album, Glory, fu pubblicato il 26 agosto 2016 dalla RCA Record e - a distanza di otto anni - il 2024 sembrava essere il momento giusto per un ritorno sulla scena, visto anche il grande successo della sua biografia. " Ha già ricevuto diverse canzoni da alcuni grandi artisti. Sta lavorando per mettere insieme un accordo con la Sony per quello che potrebbe essere un disco epico", s criveva una settimana fa Page Six, facendo i nomi di possibili featuring e facendo tremare la fanbase della cantante americana. Ma il sogno di milioni di fan si è infranto poche ore fa.

La smentita di Britney sui social