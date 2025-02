"Offende l'Italia". Bufera sulla canzone dell'Estonia all'Eurovision

Tommy Cash

Mentre l'Italia era concentrata sul festival di Sanremo, in altri Paesi si stava lavorando alla definizione degli artisti da portare in gara all'Eurovision. Olly, che ha vinto il Festival con "Balorda nostalgia", ancora non ha sciolto la riserva sulla sua partecipazione, anche se i rumors lo danno pressoché per certo, ma di contro l'Estonia sa già chi manderà: Tommy Cash.

Anche se l'Estonia dista così tanti chilometri dal nostro Paese, e la finale dell'Eurovision si terrà nella neutrale Svizzera, la sua canzone potrebbe far molto parlare in Italia. Tommy Cash è risultato vincitore all'Eesti Laul, una gara organizzata con l'unico intento di selezionare la canzone dell'Eurovision e porterà a Ginevra "Caffè Espresso", cantata quasi interamente in italiano. Ma sono già iniziate le polemiche, perché nel brano ci sono un susseguirsi di stereotipi e luoghi comuni sull'Italia all'estero, che potrebbero far storcere il naso a qualcuno.

La musica ha un ritmo cadenzato, di impronta dance, senz'altro ballabile e orecchiabile, il che la rende perfetta come tormentone. Ma il testo? Tommy Cash mischia l'inglese con l'italiano maccheronico tipico degli stranieri, con anche qualche parola di spagnolo per gradire. Ma nella cazone dell'estone sembra quasi che si voglia scimmiottare la nostra lingua nel raccontare proprio il nostro Paese, a partire dall'amore per il caffè.

Tutto ruota intorno alla bevanda, rigorosamente di tipo "espresso" ma anche all'immagine che all'estero si ha spesso degli italiani, ossia persone che amano ostentare il lusso, vero o presunto, tra case di dimensioni enormi, voli privati, gioielli, denaro contante e abbigliamento di elegante. Tutto legato all'ambiente mafioso. Tommy Cash canta: " Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso, me money numeroso. I work around the clocko, that’s why I’m sweating like a mafioso ". E ancora: " Life is like spaghetti: it’s hard until you make it. No stresso, no stresso, it’s gonna be espresso. Mi amore, mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato por favore ".

Nonostante la canzone sia una chiara ed evidente provocazione e presa in giro all'Italia, pare non violi il regolamento dell'Eurovision anche se è probabilmente contro la netiquette etica e di buon senso.

Tommy Cash, pseudonimo di, è un cantante ma soprattutto un artista particolarmente noto in Estonia per la suae il suo umorismo. Il pubblico italiano come reagirà a questo suo "omaggio" ma non troppo al nostro Paese?