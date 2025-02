Olly all'Eurovision 2025, i social invocano Gabry Ponte con 'Tutta l'Italia' per sostituirlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi va all'Eurovision Song Contest 2025 per l'Italia? La domanda sembra banale ma è tra le più gettonate sui motori di ricerca. Le dichiarazioni rilasciate da Olly sull'Eurovision 2025 hanno aperto uno scenario nuovo sul nome del rappresentante italiano, che parteciperà all'evento canoro internazionale in programma il prossimo maggio a Basilea in Svizzera. " Ancora non ho pensato all'eventualità di partecipare. Ho bisogno di metabolizzare. Prendo del tempo" , ha detto in conferenza stampa Olly subito dopo la vittoria e lo ha ribadito in tutte le interviste rilasciate dopo la finalissima. In caso di rinuncia l'onore spetterebbe al secondo classificato, Lucio Corsi, ma il popolo dei social invoca a gran voce un altro nome: quello di Gabry Ponte.

Gabry Ponte all'Eurovision?

"Tutta l'Italia" di Gabry Ponte - la sigla scelta da Carlo Conti per Sanremo 2025 - è diventato un vero e proprio tormentone grazie al Festival. Per questo in molti considerano il dj e producer italiano il candidato perfetto a rappresentare l'Italia a Basilea. Da giorni sui social network non si parla d'altro e il popolo di X chiede a gran voce che sia "Tutta l'Italia" la canzone da portare all'Eurovision. Sono migliaia i cinguettii affidati alla popolare piattaforma social in favore della partecipazione di Gabry Ponte all'ESC: " Comunque belli Olly, Lucio Corsi, Giorgia, tutto quello che vi pare... ma sappiamo tutti che se vogliamo vincere l'Eurovision tocca mandare Gabry Ponte", "Siamo tutti d'accordo che il vero vincitore di #Sanremo2025 è Gabry Ponte e che di diritto dovrebbe rappresentarci all'#Eurovision?", "Ma mandiamoci Gabri Ponte all'#Eurovision2025, con sto ritmo etnico e i ballerini sbanchiamo sicuro". E c'è chi è pronto addirittura a fare una raccolta di firme: "Facciamo una petizione per portare "Tutta l'Italia" di Gabry Ponte all'Eurovision!".

I precedenti

La richiesta del popolo dei social di vedere all'Eurovision Gabry Ponte piuttosto che il vincitore di Sanremo non è così assurda. Fino al 2015, infatti, il rappresentante dell'Italia all'ESC era scelto dalla Rai e da una commissione esterna, indipendentemente dall'esito del Festival. Nel 2011 fu scelto Raphael Gualazzi, che in quell'anno vinse la categoria Giovani a Sanremo; nel 2012 la Rai scelse Nina Zilli e l'anno successivo Marco Mengoni. Nel 2015, per agevolare la decisione finale, venne introdotta la regola secondo cui il vincitore del festival di Sanremo avrebbe guadagnato automaticamente il diritto a partecipare all’Eurovision. Da quel momento tutti i vincitori di Sanremo sono approdati in automatico all'ESC con l'unica eccezione del 2016, quando fu la seconda classificata Francesca Michielin a rappresentare l'Italia al posto degli Stadio a seguito della loro rinuncia.

Cosa dice il regolamento

Che Gabry Ponte possa partecipare all'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio è quasi impossibile. Lo dice il regolamento del festival di Sanremo 2025 pubblicato dalla Rai lo scorso 24 agosto e che è stato firmato dagli artisti in gara.

la RAI designerà il rappresentante l'Italia all'ESC secondo l'ordine della classifica finale del Festival della Canzone Italiana, senza che il suddetto Artista o la sua Casa discografica abbiano nulla a pretendere"

Nel caso in cui il vincitore del Festival (in questo caso Olly) non accetti di andare all'Eurovision, ". La scelta ricadrebbe, dunque, su, il secondo classificato che gode comunque di un forte supporto del pubblico.