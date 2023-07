"Ora vi racconto la verità". Tiziano Ferro e la rivelazione choc ai suoi fan

Tiziano Ferro allarma i suoi fan dopo avere annunciato il suo problema fisico che gli è stato diagnosticato prima cominciare il suo ultimo tour. In questo inizio di stagione estiva il cantante si è infatti esibito in quindici occasioni e sempre calcando i palchi dei più importanti stadi italiani: da San Siro a Milano al Maradona di Napoli, passando per l'Olimpico di Torino e di Roma, oltre al Franchi di Firenze e al San Nicola di Bari. Avendo iniziato ufficialmente lo scorso 11 giugno nel capoluogo piemontese - senza contare la cosiddetta "data zero" che si è tenuta il 7 giugno a Lignano Sabbiadoro -, Ferro ha concluso il proprio giro di concerti giusto un paio di giorni fa alla ForteArena, Santa Margherita di Pula (in provincia di Cagliari). E, nella giornata di oggi, si è voluto prendere qualche minuto per raccontare direttamente ai propri ammiratori che cosa gli è capitato.

Il messaggio di Tiziano Ferro

Sui propri profili social, Tiziano Ferro non ha avuto pelo sulla lingua. " Ora posso dirvi la verità - è l'incipit con il quale l'artista 43enne dedica il suo post -. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che, per intenderci, è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare… ma non importa ", è la frase che sicuramente ha destato più preoccupazione tra i suoi fan.

" L'unica cosa che ho bisogno di dire - e che ci tengo voi sappiate - è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città - confessa Ferro -. E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c'eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene ".

L'operazione dopo il grande successo

Con il termine "nodulo" si fa riferimento in ambito medico a una formazione anatomica fisiologica o patologica generalmente tondeggiante, circoscritta e palpabile e di dimensioni molto varie. Dopo l'operazione per poterlo rimuovere dalla corda vocale, sarà molto importante per Tiziano Ferro riuscire a recuperare con i tempi giusto che occorrerranno. Nel frattempo, la tournée "TZN Tour 2023" appena terminata, che ha segnato il suo ritorno negli stadi a distanza di sei anni dall'ultima volta, è stata un successo totale, avendo fatto sold out in tutti gli impianti sportivi nei queli si è esibito.