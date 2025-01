Patti Smith, malore sul palco durante lo show a San Paolo. Poi torna in scena in sedia a rotelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di apprensione durante l'ultimo concerto di Patti Smith tenutosi a San Paolo, Brasile. Durante lo show la cantautrice è svenuta sul palco, generando grande paura nei fan e spettatori. Fortunatamente, come assicurato anche dalla stessa artista 78enne, non si è trattato di qualcosa di grave. Dopo essersi ripresa, la Smith ha voluto proseguire l'esibizione ed è tornata davanti al pubblico in sedia a rotelle.

Stando alle notizie riportate dalla stampa estera, Patti Smith stava cantando nella piccola sala messa a disposizione dal Teatro Cultura Artística. Si trattava di un fuoriprogramma, dato che la cantautrice si trovava a San Paolo per promuovere il progetto Correspondences, realizzato in collaborazione con il gruppo Soundwalk Collective. Circa una mezz'ora dopo l'inizio dell'evento improvvisato, la Smith è svenuta mentre stava leggendo un testo incentrato sul cambiamento climatico. Chi ha assistito, ha riferito di aver visto la cantante agitare le braccia, come in cerca di sostegno, e rovinare a terra, portando con sé il microfono.

Un medico prensente fra il pubblico si è fatto avanti per assistere la donna, poi sono arrivati i soccorsi. La 78enne è poi stata in grado di alzarsi da sola, ma è stato deciso di usare una sedia a rotelle per precauzione. Tornata davanti al pubblico, l'artista si è scusata e ha intonato "Wing" e poi "Because the night".

In un comunicato ufficiale è poi stato spiegato che Patti Smith soffriva da giorni di una forte emicrania ed ha effettivamente avuto forti vertigini mentre si trovava sul palco.

La cantante ha poi pubblicato un post su Instagram per tranquillizzare i fan. "Questo post è per far sapere a tutti che sto bene. La stampa e i social stanno diffondendo un resoconto grossolanamente esagerato. Ho avuto un po' di vertigini post emicrania. Ho avuto un piccolo incidente, ho lasciato il palco, sono tornata 10 minuti dopo e ho parlato con la gente, ho detto loro che stavo bene e ho cantato Wing e Because the night" , ha scritto la 78enne.

"Sono stata visitata da un eccellente dottore e stavo benissimo. Per favore non accettate nessun'altra storia. Con tutti i conflitti del mondo, questo incidente spiegabile non merita così tanta attenzione. Grazie a tutti per la vostra preoccupazione. Fidatevi, sto bene".