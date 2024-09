Paura al concerto dei Green Day: un drone si avvicina al palco e la band scappa

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di paura al concerto dei Green Day tenutosi nella serata di ieri (mercoledì 4 settembre) al Comerica Park, stadio dei Detroit Tigers. Un drone si è infatti avvicinato al palco mentre il gruppo musicale pop punk statunitense si stava esibendo dinanzi al suo pubblico. Un membro dello staff si è avvicinato alla band, invitando tutti ad allontanarsi, e in breve si è generato il panico.

Allarme al concerto

Sul web stanno girando video del caos che si è scatenato dopo che è stato dato l'allarme. I Green Day si stavano esibendo come di consueto e il concerto stava procedendo nel migliore dei modi quando, a un tratto, un membro della security è salito sul palco per spiegare agli artisti il problema e invitarli a mettersi al sicuro. Nel vedere i loro beniamini fuggire, gli spettatori sono andati nel panico e non sono mancate le urla. Stando a quanto riferito da Billboard, che ha citato fonti attendibili, la decisione di far lasciare il palco al gruppo è stata motivata dal fatto che non si conoscesse la provenienza del drone. Si è trattato, dunque, di una misura di sicurezza. I Green Day hanno quindi abbandonato la scena senza terminare il pezzo che era in corso.

Dopo che i musicisti si sono rifugiati nel backstage, è apparsa una scritta in cui il pubblico veniva informato che l'esibizione era momentaneamente in pausa. " C'è stato un individuo che ha fatto volare un drone nel Comerica Park, quindi i Green Day sono stati fatti scendere dal palco ", ha dichiarato il rappresentante della polizia di Detroit Dan Donakowski, come riportato dal portale online liveforlivemusic.com. "Poco dopo, sono tornati sul palco per esibirsi. Il DPD ha localizzato questo individuo fuori dal Comerica Park. È stato arrestato in attesa di ulteriori indagini".

Il messaggio dei Green Day

Una volta rientrato l'allarme, il gruppo è tornato sul palco per concludere il brano Longview. Il frontman Billie Joe Armstrong ha invitato il pubblico a tirare fuori i cellulari e a viversi il bel momento. La band ha poi lasciato un messaggio ai fan sui social.

Detroit! Ci spiace per il ritardo nel concerto di stasera, la security dello stadio ci ha fatto sgomberare il palco per occuparsi di un potenziale problema di sicurezza. Il Dipartimento di Polizia di Detroit ha risolto prontamente il problema e siamo stati messi nelle condizioni di continuare. Grazie per la comprensione

", si legge nel post pubblicato su X.