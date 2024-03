"Perché devi sempre mostrarti così?" Pioggia di critiche per la foto hot di Elodie

Conosciamo molto bene il temperamento di Elodie. L'ex stella di Amici, ora lanciatissima nel panorama musicale contemporanea, è diventata una vera e propria star dei social. Infatti, è grazie a Instagram che si è imposta come una pop idol, riuscendo a macinare un consenso dopo l’altro da parte del pubblico. Sui social ha “venduto” la sua musica e i suoi successi come artista e ha “venduto” anche la sua immagine di donna fuori dagli schemi, mostrandosi più volte senza veli, scatenando i fan e anche gli hater. Che ce ne sono tanti.

Proprio una foto che ha pubblicato su Instagram ha scatenato molte polemiche dato che, ancora una volta, Elodie si è mostrata senza veli e ha sbandierato ai quattro venti il suo legame d’amore con Andrea Iannone. Tra i due, dopo un lungo periodo di tira e molla, pare che sia tornato il sereno. E ora, incuranti delle critiche (arrivate come sempre), la coppia si mette in mostra nel vero senso del termine durante un momento di caldo relax che Elodie e Iannone hanno condiviso. La serie di scatti, anche se hanno catalizzato l’attenzione dei fan più sfegati di Elodie, hanno attirato anche un mucchio di critiche. Il motivo? La cantante appare nuda.

L'ultima foto sexy di Elodie scatena la polemica. La foto in questione fa parte di una serie di scatti in cui gli unici protagonisti sono Elodie e Iannone. Nelle ultime ore sono state condivise sulla pagina ufficiale dell’artista e le foto "bollenti" non sono di certo passate inosservate. La coppia ha posato in piscina, di notte, mentre si abbracciano completamente nudi. " In love " è la didascalia scelta da Elodie per accompagnare il post.

Dopo il tour in giro per l'Italia ora si è presa una breve pausa per ricaricare le energie e per sostenere il fidanzato nelle gare motociclistiche. Pochi giorni fa hanno festeggiato insieme il secondo posto di lui al Gran Premio di Catalogna, a Barcellona. Ma, per l’appunto, nonostante le foto non sono affatto volgari, sono finite nel mirino degli hater che criticano l’artista perché non smette di mostrare le sue nudità. Elodie ha sempre difeso la scelta ma non tutti apprezzano le mosse della nuova diva del pop.

Si baciano e si stringono forte, completamente nudi in acqua. Le foto in poche ore sono diventate virali e hanno scatenato i commenti dei fan. “ Voi non state bene ”, scrive un utente. “Ecco perché non scrivi altre canzoni. Elodie è impegnata ”, si legge ancora. È da Facebook però che si legge il commento più acceso.

Questa continua a mostrarsi e a esibirsi. Ma è possibile una cosa del genere

?”