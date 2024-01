"Elisa, Giorgia, Laura Pausini non hanno bisogno...". L'ultima foto sexy di Elodie scatena la polemica

Che si trovi in Italia o all'estero Elodie sembra trovare sempre il modo di scatenare la polemica. Era successo con la fuga di Capodanno in Egitto dopo avere dato forfait per il concertone di Teramo, adducendo come scusa l'influenza. Ed è successo di nuovo in terra egiziana, dove si trova in vacanza con Andrea Iannone e alcuni amici, a causa di una foto che ha riportato l'attenzione sul suo corpo più che sulle sue doti artistiche.

Elodie in Egitto, le critiche

L'anno nuovo per Elodie si è aperto all'insegna delle critiche. Archiviato il tour invernale, la cantante romana avrebbe dovuto aprire il 2024 con un'esibizione a Teramo, ma a poche ore dall'inizio dell'evento, l'artista si è tirata indietro. "Oltre ad influenza e tosse, ho una forte tracheite. I medici che mi hanno visitato stamattina mi hanno imposto il riposo forzato", ha scritto sui social Elodie, annunciando il forfait. Ma per riposo forzato in fan non pensavano certo a una vacanza sotto il caldo sole dell'Egitto, dove invece è volata subito dopo l'annuncio. La polemica è esplosa alla velocità della luce ma lei ha preferito rimanere alla larga dai social e dalle critiche per qualche giorno. Al suo rientro sul web, però, i fan non le hanno dato il bentornato.

L'ultimo post sexy e la polemica

Poche ore fa Elodie ha pubblicato una foto, scattata presumibilmente proprio in Egitto, senza commenti ma solo con alcune emoji. La mise provocante, la posa sexy e lo sguardo languido hanno conquistato buona parte dei suoi fan più accaniti, ma accanto agli elogi sono ben presto arrivate anche le critiche per la continua ostentazione del suo corpo. Ai commenti sarcastici ("Copriti altrimenti saltano altri concerti") hanno fatto seguito quelli più ironici: "Pareva strano vederla vestita", "E' calata la vendita dei dischi che hai dovuto tirare fuori la mercanzia?". Poi sono piovute le critiche, quelle più pungenti.

Il paragone con Giorgia e Elisa

A colpire sono i confronti fatti da alcuni utenti, che hanno provato a riassumere cosa distingue Elodie da altre apprezzatissime cantanti italiane. "Laura Pausini, Giorgia ed Elisa son cantanti ma non ricordo dei post con simili fotografie", ha scritto un utente, mentre un'altra follower replicava: "Beh io credo che Elisa, Giorgia, Laura Pausini non abbiamo bisogno di denudarsi per fare ascolti. A loro basta la loro voce". Ma questa volta la pubblicazione dello scatto sexy sembra essere più un vezzo che altro, del resto lei stessa aveva ammesso poco tempo fa: "È proprio una mia passione denudarmi così, è il mio modo di esprimermi, ho sempre lavorato tanto anche con il mio corpo".