Periferie, rabbia e poesia urbana: la "MalaMilano" dei MotelNoire

Tra le tante voci che raccontano Milano, poche riescono a farlo con la stessa autenticità dei MotelNoire. Non la Milano delle cartoline, dei rooftop scintillanti o della frenesia patinata del centro, ma quella delle periferie, dei quartieri vissuti, delle notti insonni e delle storie che raramente trovano spazio nei riflettori. Ed è proprio questo il cuore pulsante del concerto che la band porterà sul palco dei Magazzini Generali domani (sabato 16 maggio) alle ore 20.30, in occasione della presentazione live del nuovo album “MalaMilano”, in uscita il 29 maggio. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si preannuncia come molto più di un semplice concerto: sarà un viaggio emotivo dentro una città complessa, raccontata senza filtri e senza compromessi.

I MotelNoire, nati nel 1999 nelle periferie sud di Milano, hanno costruito negli anni un’identità musicale forte e riconoscibile, capace di fondere rock, introspezione e cronaca urbana in un linguaggio diretto e viscerale. La loro musica nasce dalla strada, dalle esperienze reali, da un vissuto che parla di fragilità, rabbia, resistenza e desiderio di riscatto. In un panorama musicale spesso dominato dall’apparenza, i MotelNoire scelgono invece la sincerità. Raccontano chi vive ai margini, chi combatte ogni giorno contro il senso di esclusione, chi continua a cercare un posto nel mondo nonostante le difficoltà. L’album “MalaMilano” rappresenta la sintesi più matura di questo percorso artistico. Undici brani che fotografano una generazione cresciuta troppo in fretta, tra errori, cadute e seconde possibilità. Un disco che non cerca colpevoli né redenzione, ma che restituisce la realtà per quello che è: dura, contraddittoria, ma profondamente umana. Non a caso la band definisce l’album come «un disco nato per strada, tra la nebbia, i bar vuoti, le notti insonni e le domande senza risposta per le strade di Milano».

Tra i brani più attesi spicca “MalaMilano”, realizzato con la partecipazione di Jake La Furia, artista che da sempre incarna l’anima urbana della città. Ma l’intera tracklist si muove come un racconto cinematografico fatto di immagini forti, atmosfere notturne e identità metropolitana: da “Controcorrente” a “Brutte abitudini”, passando per “Cadillac Blu” e “Milano (sei una favola)”, ogni pezzo aggiunge un tassello a una narrazione intensa e profondamente contemporanea. Sul palco saliranno Domenico “Nik” Castaldi alla voce e chitarra, Danilo Di Lorenzo alle tastiere e cori, Tony Corizia al basso e Cristian Fusi alla batteria e percussioni: quattro musicisti che hanno trasformato la loro esperienza personale in una forma d’arte autentica, mantenendo sempre un legame fortissimo con la città che li ha visti nascere.

Nel corso degli anni i MotelNoire hanno condiviso il palco con artisti importanti della scena italiana come Le Vibrazioni, Lacuna Coil e Tormento, collaborando inoltre con figure di riferimento del panorama musicale nazionale, tra cui Federico Zampaglione. Esperienze che hanno consolidato la loro maturità artistica senza mai snaturarne l’essenza.

Il concerto di domani ai Magazzini Generali sarà quindi l’occasione per assistere non solo alla presentazione di un nuovo album, ma alla celebrazione di una band che continua a dare voce a una Milano vera, spesso dimenticata, ma ancora capace di trasformare le difficoltà in musica, identità e appartenenza.