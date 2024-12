Pino Daniele merita il numero 1

Ascolta ora 00:00 00:00

Commozione quando è stato pubblicato. E malinconica soddisfazione ora che è arrivato al primo posto dei brani più trasmessi dalle radio secondo EarOne. Again è l'inedito di Pino Daniele che si basa essenzialmente sulla sua voce e sulla sua chitarra, è stato registrato nel 2009 e masterizzato pochi mesi fa dal gigantesco Pino Pinaxa Pischetola. Come spesso accade, i brani postumi non sono decisivi o epocali, altrimenti, salvo rare occasioni, sarebbe stato lo stesso artista a pubblicarli. Però, ascoltandolo in radio, Again regala un'emozione in più, un'emozione per contrasto. La voce vera e inconfondibile, la chitarra pastosa ma appuntita e l'atmosfera calda e quasi intima si distaccano molto da quasi tutto ciò che adesso passa in radio. Non c'è sovrapproduzione, non ci sono magheggi digitali né ovviamente sovraincisioni furbette e sospette. Again è la conferma che un brano funziona soprattutto se è scritto, cantato e suonato bene con quella sinergia creativa che nessuna intelligenza artificiale può (ancora) imitare o replicare.

E comunque che il «vento» stia cambiando lo certifica anche questa settimana la Top Ten di EarOne, con la pressoché totale scomparsa di rapper e trapper e la «resistenza» di Elodie/Tiziano. Il resto, compresi Rosé e Bruno Mars e Marco Mengoni, conferma che è in corso un rinascimento musicale destinato a cambiare decisamente la scena.