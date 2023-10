Il podcast di Agliardi, un raro esempio di garbo narrativo

Di Niccolò Agliardi si conoscono non soltanto le canzoni che ha firmato come autore (una su tutte Io sì composta con Laura Pausini e Diane Warren, che è stata nominata agli Oscar e ha vinto un Golden Globe) ma anche per la sua non comune sensibilità. Lo conferma anche il podcast A domani - La scomparsa di Giacomo, prodotto da Vois e disponibile su tutte le piattaforme audio e streaming. La prima sorpresa è che il podcast si concentra non sulla musica ma su di un caso di cronaca, quello di Giacomo Sartori, ventenne originario di Mel, nel bellunese, che è scomparso nel 2021 dopo un furto a Porta Venezia a Milano e poi è stato trovato senza vita nelle campagne di Casorate Primo, in provincia di Pavia. Per la procura si è trattato di un suicidio. Non è quindi un omicidio oppure uno di quei casi sanguinosi che ultimamente attizzano i media e pure i podcast. Il caso di Giacomo Sartori è un caso «paradigmatico» e come tale lo affronta Niccolò Agliardi (foto) con il suo garbo e pure con una vocazione investigativa finora rimasta nascosta. Il ventenne che si suicida in un luogo dove non era mai stato prima e dopo esser stato rapinato di un semplice zaino è il manifesto di quanto tutti, ma specialmente i giovani, siano sottoposti alle pressioni della performance, alla cosiddetta ansia da prestazione, al cumulo di attese che famiglie, web e social spesso moltiplicano a dismisura e soprattutto fuori controllo. E così, oltre ai parenti e agli amici del giovane, nel podcast intervengono, tra gli altri, anche il pm Zanoncelli che ha seguito le indagini, Valentina Zaniolo dell'Associazione Penelope Lombardia e uno psicologo. Insomma, la tragedia di un giovane è il punto di partenza per provare a capire il disagio che sempre di più pedina tutti i giovani. Bravo.