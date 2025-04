"Potrebbe suicidarsi come Liam Payne". L'allarme su Justin Bieber

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è molta preoccupazione per lo stato di salute dell'icona pop Justin Bieber, dopo l'allarme lanciato dai familiari e soprattutto quello della moglie Hailey Bieber secondo cui potrebbe compiere gesti estremi come successo tristemente all'ex cantante degi One Direction Liam Payne.

Cosa è successo

Recentemente il cantante è stato protagonista di un inquietante live streaming su Instagram, in cui ha fatto ascoltare ai follower alcune demo, rappando in modo esplicito. Nel video Bieber, che sembra essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in preda a un delirio, gesticola alla telecamera e si nasconde poi sotto a una coperta. In un altro post pubblicato sui profili social, Bieber ha ammesso di odiarsi: " Penso di odiarmi a volte quando sento che inizio a diventare inautentico. Poi ricordo che ci stanno facendo credere di non essere abbastanza, ma odio ancora quando cambio me stesso per compiacere le persone ".

L'allarme della moglie Hailey

Grande la preoccupazione della moglie Hailye Bieber che ha ammesso che il cantante da giorni non mangia e non dorme. In molti sostengono che a scatenare questa ennesima forma depressiva sia stato il caso di P.Diddy ex mentore del cantante che con le sue dichiarazioni ha fatto uscire l'orrore del passato del teenager prodigio e gli abusi subiti in giovane età.

Su questo caso Bieber non aveva mai rilasciato nessun commento ma è molto probabile che molto presto possa essere chiamato come testimone informato sui fatti. Questo fatto potrebbe aver fatto crollare il cantanto tanto che la moglie ora teme per la sua vita e il ricordo va al suicidio di Liam Payne.

Pregate per lui

Molti sono i fans preoccupati per la situazione e da quando si apprende la moglie si sarebbe rivolta alla chiesa chiedendo ad amici, familiari e fan di pregare per lui. Una fonte molto vicina alla coppia ha raccontato di una situazione allarmante: " È in una spirale. È maniacale, non dorme, mangia a malapena, manda messaggi frenetici nel cuore della notte. Spesso quello che dice non ha molto senso, ma lui è convinto ne abbia.

Non si rende conto di quanto aiuto ha bisogno e tutti quelli che lo circondano sono davvero preoccupati". Lo scorso agosto Bieber è diventatodel piccoloe in molti fan sono preoccupati anche per la situazione che sta vivendo il bambino.