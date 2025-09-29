Dolly Parton annulla i concerti a Las Vegas per motivi di salute. Preoccupazione tra i fan

L’annuncio è arrivato direttamente da lei, con il consueto stile ironico e rassicurante. Eppure, le parole di Dolly Parton, 79 anni, hanno immediatamente sollevato un’ondata di preoccupazione tra i fan di tutto il mondo. L’artista ha infatti comunicato la decisione di rinviare a settembre 2026 le sei date previste al Caesar's Palace di Las Vegas, a causa di una serie di interventi medici a cui dovrà sottoporsi. “ I dottori mi dicono che devo fare qualche intervento”, ha scritto Dolly su Instagram, cercando di sdrammatizzare e scherzando sul fatto che, come un'automobile, si sta preparando per il suo “tagliando delle 100.000 miglia ”.

Il tentativo di alleggerire il tono non è però bastato a tranquillizzare il pubblico. I fan si sono subito riversati online, tra social network e forum dedicati, per esprimere affetto ma anche apprensione, chiedendosi quale sia la reale condizione di salute della loro beniamina. A far crescere l’inquietudine è stata soprattutto la mancanza di dettagli: Parton non ha specificato la natura degli interventi, limitandosi a chiarire che “non si tratta della solita visita dal chirurgo plastico ”. Una precisazione che ha alimentato ulteriori ipotesi e timori.

Un momento delicato per la cantante

Il 2025 è stato un anno emotivamente pesante per Dolly. A marzo ha perso il marito Carl Dean, compagno di una vita intera, scomparso all’età di 82 anni. Uomo riservato e schivo, Dean era rimasto sempre lontano dai riflettori, ma aveva rappresentato per la cantante un punto fermo, tanto nella vita privata quanto nel suo percorso artistico. Proprio lui, secondo quanto ha raccontato più volte Dolly stessa, fu l'involontaria ispirazione del brano “Jolene”, con cui la cantante esplose sulla scena internazionale negli anni ’70.

I fan restano in attesa

I messaggi di solidarietà arrivati in queste ore non si contano. Da Nashville a Tokyo, da Londra a Roma, i fan condividono ricordi, aneddoti e parole di affetto, ma non nascondono una certa ansia per quello che potrebbe essere un segnale di fragilità della loro icona. Molti si interrogano sul vero stato di salute della cantante, che negli ultimi anni ha continuato a lavorare instancabilmente, tra musica, beneficenza e progetti imprenditoriali.

Nonostante le difficoltà, Dolly ha fatto

sapere di voler tornare più forte di prima. E per ora, ai fan, non resta che aspettare e sperare, confidando nella tenacia e nello spirito combattivo di una delle figure più amate della