Televoto in tilt a Sanremo, si muove il Codacons: "Problemi per migliaia di utenti"

Ascolta ora: "Televoto in tilt a Sanremo, si muove il Codacons: "Problemi per migliaia di utenti""

Continuano le polemiche sul televoto di Sanremo, e non solo per le accuse che vengono mosse ai fan di Geolier. Infatti, nella serata finale del festival di Sanremo, la stragrande maggioranza degli utenti ha segnalato problemi nel voto. Dalle 22 circa quasi nessuno ha ricevuto la conferma di voto. Un blackout che la Rai, tramite Amadeus, ha giustificato con un abnorme afflusso di voti. " Non andrà perso nessun voto. C'è un ritardo nel messaggio di conferma per la valanga di voti che stanno arrivando ", ha sostenuto la Rai. Tuttavia, tante persone hanno segnalato il mancato prelievo della quota di televoto in base ai messaggi mandati, il che ha solo un significato: il voto non è stato registrato.

Ora, sia il Codacons che Assoutenti chiedono delucidazioni alla Rai su quanto accaduto nella serata finale. L'associazione dei consumatori ha annunciato l'avvio di una istanza all'Autorità per le comunicazioni, alla Rai e al Mimit. " A seguito delle numerosissime proteste giunte dai telespettatori chiediamo chiarezza su quanto avvenuto ieri nel corso della kermesse canora. Si sarebbero infatti verificati problemi tecnici e disservizi durante le fasi finali del Festival, con migliaia di utenti che, pur provando ad inviare telefonicamente la propria preferenza, non avrebbero ricevuto conferma circa la raccolta del voto da parte del sistema ", spiegano dal Codacons, che ha fatto richiesta di accesso a tutti i dati dei voti alla Rai.