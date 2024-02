Sanremo, salta il televoto: caos in finale. Cosa succede

E' caos per il sistema di televoto che sta avendo un malfunzionamento. Su X e Instagram sono decine gli utenti che lamentano la mancata conferma della ricezione del voto che, al momento, è letteralmente impallato. "Mi segnalano che ci sono dei problemi nel televoto. E' dovuto al fatto che c'è un numero eccezionale di votanti come non si era mai registrato. Per cui state tranquilli e continuate a votare", ha detto Amadeus in diretta, confermando i sospetti dei telespettatori che, da diversi minuti, stanno avento molte difficoltà a esprimere le loro preferenze.

Cosa succede al televoto

A quanto pare dopo l'annuncio fatto da Amadeus all'inizio della serata finale del Festival - con l'apertura delle votazioni e la lettura dei codici abbinati ai cantanti - i sistemi di raccolta del televoto sono stati tempestati di sms e telefonate e questo ha creato un notevole rallentamento fino al blocco temporaneo. Le rassicurazioni del direttore artistico di Sanremo, però, non hanno avuto un effetto positivo sugli artisti in gara, che sono corsi ai riparsi condividendo video in diretta social per informare i propri sostenitori dei problemi tecnici.

Gli appelli dei cantanti

La prima a segnalare il malfunzionamento del televoto è stata Annalisa attraverso il suo profilo Instagram. Con un breve video l'artista ha invitato i suoi sostenitori a insistere, aspettando che il sistema torni a funzionare: "Sì, è vero ci sono dei problemi con il sistema, è intasato. Ma non preoccupatevi, continuate a votare finché non ricevete l’esito positivo". Anche Irama si è visto costretto a fare un video live da Sanremo, chiedendo ai fan di avere pazienza e continuare a televotare: "Continuate a votare finchè non ricevete un messaggio di conferma altrimenti il voto non è valido. Il sistema è intasato". In breve tempo gli appelli social dei Big, a continuare a esprimere il voto via sms nonostante i problemi tecnici al sistema, si sono moltiplicati e al coro di rassicurazioni si è aggiunta anche la voce del rapper Geolier: "Non possiamo farci nulla, mi state scrivendo che è tutto impallato. Votate e aspettate la conferma". Sulla stessa linea anche Angelina Mango: "Mi dicono che c'è un problema, continuate a votare finché non ricevete conferme!".

L'ira del pubblico sul web

Una situazione simile si era verificata lo scorso anno sempre durante la finalissima e anche in quell'occasione il popolo dei social aveva scaricato tutta la frustrazione e la rabbia per il disservizio in tweet di fuoco. Proprio come oggi. "Pazzesco che i cantanti, o chi per loro, stanno facendo tutti i post per spiegare bene la situazione del televoto! Io ormai sono rassegnata all'oscenità!", ha scritto un'utente, mentre un altro aggiungeva: "Immagina avere una serata basata tutta sul televoto e poi il televoto non funziona. Dovrebbe intervenire il Codacons". Uno sfogo che potrebbe anticipare ciò che succederà. A seconda di come andrà la situazione, infatti, non è escluso un intervento in merito dell'associazione dei consumatori.