Quanto vale il luogo di ascolto

Spesso non ci si pensa, ma il luogo in cui ci si trova condiziona anche la scelta della radio. Lo conferma la ricerca appena pubblicata da RadioTer sugli ascolti in Italia. È una classifica sganciata da quella assoluta, che vede Rtl 102.5 sempre al primo posto. Intanto ecco i dati generali. Secondo questa analisi, 6.221.000 italiani ascoltano la radio solo in casa, mentre 21.023.000 si sintonizzano soltanto fuori casa. Infine 7.256.000 persone dichiarano di seguire le trasmissioni in entrambe le condizioni. Sono cifre molto significative, che hanno ripercussioni anche sugli investimenti pubblicitari. In casa la radio più ascoltata è Radio Italia con 1.333.000 ascoltatori, incalzata da Rtl 102.5 con 1.261.000. Scenario diverso fuori casa. Rds batte tutti con 4.063.000 ascoltatori, seguita da Rtl 102.5 (3.943.000) e Deejay (3.685.000, Linus nella foto). Che cosa sceglie invece chi segue la radio sia a casa che fuori (tendenzialmente in auto)? Qui vince Deejay con 596.000 ascoltatori, ed è uno spunto importante, mentre Rtl 102.5 è al secondo posto con 496.000 ascoltatori, infine Rds è al terzo posto con 459.000 contatti.

Al di là dei dati contabili, resta da sottolineare ancora una volta che la radio è l'unico media in grado di accompagnare il proprio pubblico davvero ovunque con una flessibilità che nessun altro, al momento, riesce a garantire.