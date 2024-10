Radio 1 da servizio pubblico

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche la seconda stagione di Giù la maschera su Radio1 conferma lo stile e la forza della prima. Un programma che pacatamente offre punti di vista diversi, cercando approfondimenti sull'attualità a tutto tondo, intercettando raramente la politica e solo per contiguità di argomenti. Lo conduce Marcello Foa (nella foto), ex inviato del Giornale ed ex presidente Rai, che si è gettato in questa sfida con la collaborazione della sondaggista Alessandra Ghisleri, del sociologo Luca Ricolfi, di Giorgio Gandola e Peter Gomez, giornalisti di grande esperienza (Radio1, dalle 9 alle 10 da lunedì a venerdì). Tanto per capirci, nell'ultima settimana si è parlato di Fentanyl e delle fiction come Don Matteo o Rocco Schiavone, dell'importanza della prevenzione (con l'intervento di medici e professori), del 5G e anche di Carlo Acutis con una chiacchierata con la madre Antonia Salzano.

In poche parole, uno spettro di argomenti molto ampio nel quale le diverse posizioni sono trattate con ragionevole equidistanza senza scadere nella provocazione purchessia.

È in pratica un programma da servizio pubblico, garbato e curioso, che, nonostante qualche inevitabile e persino simpatica ingenuità, raggiunge l'obiettivo che dovrebbe garantire ogni trasmissione della Rai: concedere all'ascoltatore uno spunto in più, un parere interessante, una scintilla che accenda altri confronti. Oggi come oggi, non è poco.