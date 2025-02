Radio Italia, che Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Che Festival di Sanremo sarebbe senza Radio Italia, ossia l'emittente che della canzone italiana ha fatto la ragione sociale. Dall'11 al 15 febbraio dallo storico Grand Hotel Londra di Sanremo, dove sono stati allestiti gli studi, andrà in onda in diretta contemporanea radio e video Fuori Sanremo, un esperimento che si trasformerà in happening recuperando quello spirito sanremese che negli ultimi anni si era un po' perso. In sostanza, si tratta di un grande contenitore che dalle 14 alle 19 vedrà passare i concorrenti, gli ospiti e i super ospiti, tutti intervistati dai conduttori Francesca Leto e Mauro Marino, Giuditta Arecco e Marco Falivelli, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Anche l'editore Mario Volanti (nella foto) sarà in onda con interviste e, soprattutto, aneddoti frutto di una esperienza ultraquarantennale. Poi, sempre negli stessi giorni, dalle 14 alle 14.20 su Real Time e in contemporanea su Radio Italia (anche tv e sito) la striscia quotidiana Real Time a Sanremo con Radio Italia condotta da Leto e Marino. Ovviamente tutte le attività del Fuori Sanremo saranno non solo sul sito radioitalia.

it ma pure sui profili Instagram, TikTok, Facebook e X. Insomma Radio Italia è la radio che aderisce meglio allo spirito del Festival e difatti, come dice Volanti, «dal giorno dopo la finale noi continueremo comunque a far ascoltare la musica di Sanremo».