Radio Mercatorum arriva a Sanremo 2025

Creare un punto di riferimento per studenti, professionisti e appassionati, coniugando cultura, formazione e intrattenimento con un palinsesto che integra approfondimento accademico e divulgazione digitale: questo l’obiettivo di Radio Mercatorum, la nuova webradio disponibile in streaming 24/7 su www.radiomercatorum.it, nata dalla collaborazione tra Universitas Mercatorum e CN Media, società proprietaria di Radio Kiss Kiss, che ha fornito il supporto tecnico per la realizzazione e la gestione della programmazione digitale.

Quest’anno, Radio Mercatorum sarà presente alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, per raccontare la competizione musicale con un approccio inedito. Dalla sala stampa ‘Lucio Dalla’, Anna Bisogno - Professoressa di Cinema, Radio e Televisione presso Universitas Mercatorum e Responsabile Editoriale della radio - condurrà dirette, realizzerà podcast, analizzando e commentando i processi creativi e narrativi di uno degli eventi mediatici più seguiti in Italia.

"La nostra idea è mostrare il Festival come una macchina spettacolare che vive dentro e fuori la televisione", ha dichiarato Anna Bisogno, Professoressa di Cinema, Radio e Televisione presso Universitas Mercatorum e Responsabile Editoriale della radio "Con Radio Mercatorum proveremo a restituire al pubblico le diverse narrazioni e dinamiche produttive di uno dei riti collettivi più attesi".

Oltre alla diretta streaming audio e video attiva 24 ore su 24, Radio Mercatorum propone su www.radiomercatorum.it una selezione di podcast tematici curati da esperti di settore. Tra arte, diritto, geopolitica, spettacolo, storia ed editoria, la webradio è punto di incontro tra mondo accademico, realtà imprenditoriali e grande pubblico. Il palinsesto live si struttura in due grandi fasce orarie: la mattina, dalle 10:00 alle 13:00, va in onda MercaTalk, uno spazio dedicato alle principali notizie di attualità sociali e culturali, ai talk e alla musica, con il coinvolgimento dei docenti dell’Ateneo per affrontare temi di interesse accademico e professionale, con attenzione all’attualità. Il pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:00, prende il via Officina Mercatorum, un momento di dialogo tra università e impresa, con testimonianze di professionisti, imprenditori e accademici sulle ultime tendenze in ambito economico e tecnologico.

Secondo i dati più recenti, oltre il 60% della popolazione tra i 18 e i 44 anni ascolta contenuti audio in streaming, con un trend in crescita nell’uso delle web radio e dei podcast. In questo contesto, Radio Mercatorum si propone a studenti, docenti, ricercatori, imprenditori e appassionati di cultura, come un unico spazio multimediale di intrattenimento che coniuga formazione e informazione.

"Radio Mercatorum sarà uno strumento di connessione e crescita, capace di raccontare il sapere in modo accessibile e coinvolgente", ha dichiarato

Giovanni Cannata, Magnifico Rettore di Universitas Mercatorum. "Con questa webradio, l’Ateneo abbraccia l’innovazione digitale, creando uno spazio multimediale che unisce divulgazione, approfondimento e intrattenimento".