Il rapper Killer Mike trionfa ai Grammy e poi viene arrestato, cosa è successo

Gli applausi e i premi poi l'amara sorpresa nel backstage. È finita nel peggiore dei modi la serata dei Grammy per Killer Mike. Il rapper afroamericano è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles con l'accusa di aggressione e il video delle guardie, che lo portano via in manette dalla cerimonia dei Grammy Awards, è diventato virale sui social network.

Killer Mike premiato ai Grammy

L'episodio è avvenuto alla Crypto Arena di Los Angeles dopo la premiazione dei Grammy 2024. Il rapper americano, 48 anni, è stato uno dei trionfatori della serata. L'artista si è portato a casa ben tre statuette per Miglior album rap (per il disco 'Michael'), Miglior canzone rap e Miglior performance rap (per il brano 'Scientists and Engineers') e sul palco dell'Arena ha ringraziato i fan e il pubblico per i premi ottenuti: "Questo è per tutte le persone che pensano che tu sia troppo vecchio per rappare. Manteniamo vivo l'hip hop. Non smettere mai di fare quello che fai. Non puoi dirmi che i sogni non si avverano". Appena sceso dal palco, però, Killer Mike è stato raggiunto dai poliziotti.

L'arresto nel backstage

Il rapper era appena entrato nel backstage con le statuette in mano, quando è stato bloccato dagli agenti. Killer Mike ha avuto giusto il tempo di fare le foto di rito con i Grammy tra le mani prima di venire ammanettato e portato fuori dall'Arena. Il video di Mike che viene scortato dalla polizia fuori dalla cerimonia è diventato virale sul web, ma non spiega cosa è davvero successo lontano dal palco e dai flash dei fotografi. Un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles ha riferito che il rapper avrebbe avuto un violento alterco fisico all'interno dell'arena Crypto con un addetto alla sicurezza e per questo è stato portato via in manette per essere interrogato.

Perché "killer Mike" è stato arrestato

I motivi per i quali il rapper è finito in manette li ha resi noti il sito americano TMZ. "Mike è stato accusato di reati minori domenica sera dopo l'arresto di un privato avvenuto alla Crypto.com Arena. Ci è stato detto che KM è accusato di avere aggredito un agente di sicurezza". Il video diffuso dal sito statunitense mostra un alterco, fuori dallo stabile dei Grammy, tra il rapper e alcuni agenti ma la dinamica dell'accaduto non del tutto chiara. Intanto la polizia di Los Angeles ha fatto sapere che a carico dell'artista afroamericano non c'è ancora una denuncia.