Rob trionfa a X Factor 2025: la ventenne siciliana conquista il talent e porta alla vittoria Paola Iezzi

La diciannovesima edizione di X Factor si chiude con un volto nuovo e una storia di determinazione. Rob, al secolo Roberta Scandurra, è la vincitrice del 2025. La finale, trasmessa il 4 dicembre da Piazza del Plebiscito a Napoli e in diretta su Sky Uno e TV8, ha incoronato la giovane cantautrice siciliana dopo una serata intensa, seguita da oltre sedicimila persone presenti in piazza e da un pubblico televisivo caldissimo.

Una finale spettacolare

Guidata da Giorgia, padrona di casa della serata, e con i giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani al tavolo, la finale ha visto sfidarsi PierC, Delia, EroCaddeo e Rob. In scena anche gli attesissimi ospiti internazionali, Jason Derulo e Laura Pausini, che hanno contribuito a un’atmosfera da grande evento.

Al termine delle tre manche, My Song, Best Of e inediti, la busta più attesa ha rivelato il verdetto finale: Rob è la nuova vincitrice di X Factor, confermando il percorso in crescita che l’ha vista trasformarsi da underdog a protagonista assoluta.

Le lacrime, i ringraziamenti e il trionfo

Appena proclamata, Rob, visibilmente emozionata, ha ringraziato il pubblico e soprattutto Paola Iezzi, che l’ha seguita passo dopo passo nel suo viaggio nel programma: " Paola è stata fondamentale, non avrei potuto desiderare una guida migliore. Grazie a tutti quelli che mi hanno votata: vi amo ", ha detto, dedicando poi la vittoria alla madre, ai fratelli e alle persone più importanti della sua vita.

Per Rob arriva ora anche un importante premio professionale: la firma con la casa discografica Warner, che accompagnerà il suo debutto.

Chi è Rob

Roberta Scandurra ha vent’anni, viene da Trecastagni, in provincia di Catania, e da tempo coltiva la musica come una vocazione. Non è nuova ai riconoscimenti: nel 2022 ha già conquistato il Tour Music Fest, ottenendo il titolo di Artist of the Year e una borsa di studio che l’ha portata l’anno successivo alla prestigiosa Berklee di Boston per un workshop di Songwriting.

A X Factor ha costruito la sua identità musicale attorno al pop-punk, stile che ha difeso con fierezza anche quando i giudici la invitavano a esplorare nuove sonorità. " Sperimenterò, certo, ma sempre restando coerente con ciò che amo fare ", spiegava durante il percorso.

Un percorso netto

Durante le settimane dei live, Rob ha imposto la sua cifra artistica trasformando in chiave pop-punk successi molto diversi tra loro: da Call Me dei Blondie a Driver License di Olivia Rodrigo (nella versione JXDN), passando per Heads Will Roll, You Oughta Know, Bring Me to Life, What’s Up?, Ti Sento e Un’emozione da poco. Brani iconici che, riletto dal suo stile graffiante, le hanno permesso di conquistare pubblico e giuria.

Il suo inedito

Il suo brano inedito, “Cento Ragazze”, è un concentrato di energia, un’esplosione pop-punk che racconta la fine di una relazione vista come una sorta di astinenza emotiva, lui svanisce, e lei affronta il vuoto lasciato da quella distanza improvvisa. Il pezzo, eseguito nell’ultima manche della finale, è stato decisivo nel decretare la sua vittoria.

La classifica finale vede Rob al primo posto, EroCaddeo al secondo, Delia al terzo e PierC in

ultima posizione. Una chiusura di stagione che conferma come X Factor sappia ancora scoprire talenti capaci di sorprendere e come, a volte, siano proprio gli outsider a lasciare il