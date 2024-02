"Rosa Chemical ha promesso, non bacerà nessuno". Amadeus torna sulle polemiche di Sanremo 23

- Articolo in aggiornamento -

Inizia ufficialmente la settimana del festival di Sanremo. Amadeus, con la prima conferenza stampa, ha dato il via alla 74esima edizione della kermesse canora più importante del Paese. Quello che inizierà domani, martedì 6 febbraio, sarà il quinto Festival consecutivo di Amadeus, l'ultimo a detta del conduttore, che non intende andare avanti nonostante il corteggiamento Rai. " Amadeus ha prima avviato, poi ha consolidato una linea editoriale sempre più aperta a un pubblico più giovane per un Festival che possa parlare a tutti. Questo sarà uno dei messaggi del 74esimo festival, e lo faremo nelle varie piazze e location attraverso la partecipazione dei brand che ringraziamo ", ha dichiarato il direttore dell'intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, in conferenza stampa all'Ariston.