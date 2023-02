Sanremo 2023: scaletta ospiti e cantanti quarta serata

La quarta serata del festival di Sanremo è sicuramente quella più attesa: lo spettacolo dei duetti per celebrare la musica degli anni '60, '70, '80, '90 e 2000. Nelle cinque ore di diretta sul palco si alterneranno i ventotto Big in gara accompagnati da altrettanti artisti, che proporanno le più belle cover della storia della musica nazionale e internazionale. In questa quarta serata di Festival, Amadeus e Gianni Morandi saranno affiancati dalla co-conduttrice Chiara Francini, attrice e scrittrice di origini toscane molto amata dal pubblico. La gara vera e propria riprenderà con la finalissima in programma sabato 11 febbraio, ma anche la serata dei duetti determinerà una classifica provvisoria che, sommata aalla media voti delle prime tre serate, darà vita alla nuova classifica generale, che per il momento vede Marco Mengoni in testa, Ultimo secondo e Mr Rain terzo.

Gli ospiti della quarta serata

Come già era successo nella terza serata, visto il ritmo serrato della diretta con ventotto canzoni da ascoltare e altrettanti ospiti nazionali e internazionali a calcare il palco dell'Ariston, gli ospiti speciali della serata saranno ridotti al minimo. Grande protagonista della prima parte della serata sarà Peppino Di Capri, che si esibirà in un medley dei suoi maggiori successi. Il cantante era atteso mercoledì sera, ma la sua performance è slittata a causa di un problema di salute. All'Ariston Peppino Di Capri riceverà, per l'occasione, anche il Premio alla Carriera. Davanti al pubblico in teatro arriveranno anche gli attori di "Mare Fuori", la fiction Rai record di ascolti. Il cast si esibirà sulle note del brano "O Mar For", che è la sigla ufficiale della serie. Previsto, infine, un omaggio a Lucio Dalla fatto da Gianni Morandi.

La scaletta dei duetti della quarta serata

Ariete e Sangiovanni con "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato

Will e Michele Zarrillo con "Cinque giorni" di Michele Zarrillo

Elodie e BigMama con "American Woman"

Olly e Lorella Cuccarini con "La notte vola" di Lorella Cuccarini

Ultimo e Eros Ramazzotti in un medley di Ramazzotti

Lazza e Emma e Laura Marcatori in "La Fine" di Tiziano Ferro

Tananai e Don Joe – "Vorrei cantare come Biagio" di Simone Cristicchi

Shari e Salmo con un medley di Zucchero

Gianluca Grignani e Arisa con "Destinazione Paradiso" di Gianluca Grignani

Leo Gassmann e Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo con un medley di Edoardo Bennato

Articolo 31 e Fedez con un medley Articolo 31

Giorgia e Elisa con un medley di "Luce" e "Di sole e d’azzurro"

Colapesce Dimartino e Carla Bruni con "Azzurro" di Adriano Celentano

I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi con un medley di "La forza della vita" e "Anima mia"

Marco Mengoni e Kingdom Choir con "Let it be" dei Beatles

gIANMARIA e Manuel Agnelli con "Quello che non c’è" degli Afterhours

Mr. Rain e Fasma con "Qualcosa di grande" dei Lunapop

Madame e Izi con "Via del campo" di Fabrizio De Andrè

Coma_Cose con Baustelle con "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri

Rosa Chemical e Rose Villain con "America" di Gianna Nannini

Modà e Le Vibrazioni con "Vieni da me" delle Vibrazioni

Levante e Renzo Rubino con "Vivere" di Vasco Rossi

Anna Oxa e iLjard Hava con "Un’emozione da poco" di Anna Oxa

Sethu e Bnkr44 con "Charlie fa surf" dei Baustelle

LDA e Alex Britti con "Oggi sono io" di Alex Britti

Mara Sattei e Noemi con "L’amour toujours" di Gigi D'Agostino

Paola e Chiara e Mark & Kremont con un medley di Paola e Chiara

Colla Zio e Ditonellapiaga con "Salirò" di Daniele Silvestri

A votare sarà il pubblico da casa attraverso il televoto, la giuria demoscopica e la giuria della sala stampa, tv, radio e web, che incideranno sulla classifica finale così: 34% televoto, 33% giuria demoscopia e 33% giuria stampa.