Sanremo 2023: la classifica della terza serata

Come era prevedibile con l'apertura del televoto al pubblico da casa (e alla giuria demoscopica), la classifica ha subìto uno scossone rispetto alle prime due sere ma Marco Mengoni rimane saldo al primo posto. Nella terza serata del festival di Sanremo i ventotto Big in gara hanno riproposto i loro pezzi, offrendo uno spettacolo ricco di musica e serrato nei ritmi, nel quale non sono mancati neppure gli imprevisti e gli ospiti speciali. Alla resa dei conti, ai piani alti della classifica (dopo i primi tre Mengoni, Ultimo, Mr Rain) sono schizzati i beniamini delle nuove generazioni - Tananai, Rosa Chemical e Lazza - forti del traino social, mentre nelle retrovie sono rimasti artisti del calibro Giorgia, Levante e Anna Oxa.

Ecco la classifica generale della terza serata

1) Marco Mengoni

2) Ultimo

3) Mr Rain

4) Lazza

5) Tananai

6) Madame

7) Rosa Chemical

8) Colapesce e Dimartino

9) Elodie

10) Giorgia

11) Coma Cose

12) Gianluca Grignani

13) Modà

14) Paola & Chiara

15) LDA

16) Ariete

17) Articolo 31

18) Mara Sattei

19) Leo Gassman

20) Colla Zio

21) Levante

22) Cugini di campagna

23) gIANMARIA

24) Olly

25) Anna Oxa

26) Will

27) Shari

28) Sethu

Cosa è successo durante la terza serata

La competizione è stata protagonista sin dall'avvio della diretta e i primi inconvenienti si sono palesati per Gianluca Grignani, costretto a interrompere la sua esibizione per problemi tecnici e a ripeterla. La gara è proseguita serrata fino a quando all'Ariston non sono tornati i Maneskin a rendere omaggio al palco, che li ha visti trionfare nel 2021 e intraprendere la loro carriera internazionale. Standing ovation per loro (che hanno ricevuto anche il premio Città di Sanremo) e ritorno alla gara con le canzoni del Festival nonostante alcuni episodi abbiano sporcato la serata: il giallo sulla lite nel backstage tra due artisti in gara e la bacchettata della Egonu a Gianni Morandi per un gesto inesistente.

Dopo i collegamenti con i palchi esterni, al centro dello studio è arrivata proprio la co-conduttrice della serata con un monologo personale sul razzismo, che avrebbe dovuto spegnere le polemiche, ma che in realtà non lo ha fatto. Poi ancora tanta musica, il ritorno di Massimo Ranieri per presentare il suo nuovo show su Rai1 con Rocio Morales e ancora l'omaggio a Burt Bacharach. Si è fatta notare, invece, l'assenza dell'ospite annunciato, Peppino Di Capri, impossibilitato a salire sul palco per un calo di voce. A chiudere la serata è stato Alessandro Siani, ultimo ospite della terza diretta di Sanremo, prima dell'annuncio di Amadeus della classifica generale.