"È doveroso e giusto". A Sanremo ci sarà il ricordo delle Foibe

È arrivato il giorno tanto atteso: oggi i cantanti in gara si esibiranno in duetto con gli ospiti scelti interpretando le rispettive cover selezionate. La terza serata del Festival di Sanremo è giunta al capolinea e poco prima delle 21 prenderà il via la penultima puntata prima di lasciare posto a quella finale di domani. Sui social sta facendo molto parlare il giallo su una presunta lite avvenuta dietro le quinte: c'è chi ha riferito che due cantanti si sarebbero resi protagonisti di un bisticcio con tanto di bicchieri volati e acqua rovesciata addosso.

Il ricordo delle Foibe

Nelle ultime ore si è allargato il fronte di coloro che hanno rivolto un appello per far sì che nella serata di oggi ci sia spazio anche per la commemorazione delle Foibe in occasione del Giorno del ricordo. In conferenza stampa Amadeus ha annunciato che ci sarà un momento dedicato in serata: " Era previsto ancora prima dell'inizio del Festival. Abbiamo un paio di idee molto semplici, ma doverose e giuste. Ora capiremo quale mettere in piedi. Ci lavoriamo nel pomeriggio ".

La quarta serata

Come co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi ci sarà l'attrice Chiara Francini. In collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo è attesa La Rappresentante di Lista; dalla Costa Smeralda si esibiranno invece Takagi & Ketra. Sul palco del Teatro Ariston salirà il cast di Mare Fuori, serie tv di successo che tornerà a breve con la terza stagione. La consegna del premio alla carriera a Peppino di Capri, inizialmente prevista per ieri, è stata spostata a questa sera.