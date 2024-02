Sanremo 2024: tutte le sorprese in classifica una settimana dopo il Festival

È trascorsa una settimana dalla finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ma i brani della kermesse dominano le classifiche dei dischi e dei singoli più venduti in Italia. Per il quarto anno consecutivo, infatti, le canzoni del Festival occupano l’intera top ten singoli della "Top Of The Musica". Tuttavia, la classifica delle vendite non rispecchia quella della finale di Sanremo.

Le sorprese della classifica Fimi

Passano gli anni, ma la storia è sempre la stessa. Era già accaduto lo scorso anno con Lazza che aveva superato il vincitore Marco Mengoni. Adesso, invece, è la volta di Angelina Mango, battuta da Mahmood e dalla sua Tuta gold, brano non entrato nemmeno nella cinquina dell’Ariston. Così, il brano di Mahmood diventa di fatto il singolo più venduto della classifica Fimi. Subito dopo, al secondo posto, I p' me, tu p' te di Geolier e, al terzo, Sinceramente di Annalisa. Insomma, alla vincitrice Angelina Mango per La noia rimane la quarta posizione. E ancora, al quinto posto troviamo Ghali con Casa mia. A seguire: Tu no di Irama, Un ragazzo una ragazza dei The Kolors, Tutto qui di Gazzelle, Click Boom! di Rose Villain e Vai! di Alfa.

Il successo dei brani sanremesi

Tuta Gold di Mahmood è un vero successo e, così, sta anche trionfando in radio e negli streaming, posizionandosi, addirittura, al primo posto nella top 50 Italia. Anche Ghali sta ottenendo ottimi risultati tanto da essere riuscito nell’ardua impresa di superare Annalisa su Spotify. Tuttavia, l’ex allieva di Amici non molla: E poi siamo finiti nel vortice, infatti, è tornato ai vertici della classifica Fimi. Non a caso, il suo è il secondo album più ascoltato della settimana, collocandosi anche al numero uno della classifica di Spotify. Non ultimo, il suo brano sanremese è stato il miglior brano d'esordio di una donna su Spotify in Italia e il quinto a livello Globale nel 2024 (prima di lei artiste dal calibro internazionale, come Ariana Grande, Beyonce e Nicki Minaj).

L’album più venduto in Italia

A dimostrazione della forte influenza del Festival che, soprattutto negli ultimi anni con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, sta avendo un grande impatto nel mercato musicale, il disco più venduto nel nostro Paese questa settimana è Sanremo 2024, la compilation ufficiale che contiene tutti e 30 i brani della kermesse. Sul podio – oltre alla già menzionata Annalisa – anche Geolier con Il Coraggio dei Bambini - Atto II, in classifica da ben 58 settimane.

Grandi soddisfazioni anche per Souvenir di Emma, al sesto posto e in classifica da 18 settimane. Debutta, invece, ottava Loredana Bertè con Ribelle. Infine, al nono posto Dargen con il suo nuovo lavoro, Ciao America. Insomma, aldilà delle varie posizioni in classifica possiamo affermare con certezza che, Sanremo, negli ultimi anni più che mai, sta stravolgendo la discografia italiana.