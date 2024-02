Sanremo 2024: ecco i cantanti più ascoltati su Spotify

Siamo giunti al giro di boa del Festival di Sanremo 2024: c'è ancora tanta strada da fare prima di conoscere il vincitore di questa edizione, ma è possibile tracciare un primo bilancio grazie a Spotify. La musica della kermesse canora sta volando sulla piattaforma: nelle prime 24 ore dopo la pubblicazione dei 30 brani in gara (avvenuta alla fine della prima puntata del festival) gli stream delle canzoni del festival sono cresciuti del 65 per cento rispetto allo stesso dato del 2023 e del 330 per cento rispetto al 2020, il primo diretto da Amadeus.

A certificare il trionfo delle canzoni sanremesi su Spotify è un altro dato: a ventiquattro ore dalla pubblicazione, i brani di Sanremo presenti nella top ten quest'anno sono stati 10, quindi l'intera top ten. Si tratta di un numero pressochè in linea con le precedenti edizioni di Amadeus (nel 2023 erano 9, nel 2022 erano 10, nel 2021 erano 9, nel 2020 erano 9) ma i volumi degli stream di questi brani sono decisamente aumentari: il totale degli stream dei brani di Sanremo in top ten 2024 è di 13.274.688; l'anno scorso il totale stream dei brani di Sanremo in top ten era stato di 8.067.202; nel 2022 erano stati 9.436.283; nel 2021 erano stati 3.922.827; nel 2020 erano stati 3.086.149.

I cantanti più ascoltati su Spotify del momento

Ma quali sono i cantanti in concorso a Sanremo 2024 più ascoltati su Spotify? In vetta alla classifica non ci sono sorprese considerando i numeri del 2023: la canzone regina in questo momento è “I p’ me, Tu p’ te” di Geolier. Certificato cinque volte platino, “Il coraggio dei bambini” è stato il disco più ascoltato del 2023 e l’artista partenopeo ha confermato di essere il fenomeno delle piattaforme. Ma non solo: il brano sanremese è entrato direttamente nella Top 50 Globale di Spotify, a testimonianza della portata del fenomeno Geolier. Nota di contorno, la canzone si conferma essere il suono sanremese più utilizzato per le creation su TikTok.

Completano il podio delle canzoni più ascoltate di Sanremo su Spotify “Sinceramente” di Annalisa e “Tuta Gold” di Mahmood, seguite da “La Noia” di Angelina Mango e “Tu no” di Irama. Solo un deludente nono posto per “Casa mia” di Ghali, mentre “Apnea” di Emma Marrone chiude la Top 10. Fuori dalle prime posizioni “Pazza” di Loredana Bertè e “Fino a qui” di Alessandra Amoroso, rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto. Tra le sorprese segnaliamo “Vai!” di Alfa al tredicesimo posto e “Autodistruttivo” dei La Sad al quindicesimo posto. Il brano meno ascoltato è invece “Spettacolare” di Maninni.

La classifica Spotify di Sanremo 2024