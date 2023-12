Sanremo 2024, le reazioni degli esclusi e la strana proposta di Ambra Angiolini

La lista dei Big in gara al prossimo Sanremo 2024 è lunga, ma altrettanto lungo è l'elenco dei cantanti che sono stati esclusi dalla kermesse canora. Dopo avere annunciato i ventisette artisti in gara, Amadeus ha fatto sapere che la scrematura è stata decisamente complicata vista la mole di brani ricevuti: quattrocento. Tra i grandi nomi esclusi dalla lista figurano Ermal Meta, Francesco Gabbani, Marcella Bella ma anche Alexia, Patty Pravo e gli Zero Assoluto oltre ai Jalisse, che da ormai ventisette anni si vedono negato l'accesso alla gara. Proprio il duo canoro, poche ore fa, ha detto la sua in merito all’ennesima esclusione su Instagram: " 27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti" .

Michele Bravi fuori

La maggior parte dei cantanti esclusi dal prossimo festival di Sanremo ha incassato il colpo senza commentare, almeno per il momento. Ma sui social network non sono mancate le reazioni di alcuni artisti delusi dalla mancata "convocazione". Il primo è Michele Bravi. Il video, nel quale il cantante attende che Amadeus pronunci il suo nome in diretta al Tg1, ha fatto il giro del web e la delusione stampata sul suo volto è l'emblema di quanto il Festival sia un palco ambito per gli artisti. Ma la sua non è stata l'unica reazione.

La reazione di Arisa

Arisa è un'altra grande esclusa da Sanremo 2024. Dopo la partecipazione al festival 2021, l'artista era stata esclusa dalle successive due edizioni e non aveva mancato di sottolineare la sua delusione per i "no" di Amadeus. Convinta a riprovarci per il prossimo Festival, Rosalba Pippa ha ricevuto però l'ennesimo rifiuto da parte del direttore artistico. Alla vigilia dell'annuncio fatto da Amadeus al Tg1, la cantante aveva pubblicato una storia su Instagram con le dita incrociate, ma subito dopo - delusa dall'ennesimo rifiuto - ha condiviso uno sfondo nero con la scritta emblematica: "E invece me ne frega parecchio". Parole sibilline che lasciano l'amaro in bocca.

La strana proposta di Ambra

Fuori lista c'è poi Ambra Angiolini. L'attrice non si è candidata a salire sul palco del teatro Ariston né come cantante né in versione co-conduttrice (Amadeus ha già scelto chi lo affiancherà). Ma la Angiolini ha fatto una strana proposta sui social e il destinatario sembra essere proprio il conduttore del Festival. "Offresi ballerina per Sanremo, molto luminosa, classe A, non parlante. Contattare dal martedì al mercoledì, dalle 5:50 alle 6:10 del mattino. No perditempo", ha scritto Ambra su Instagram in un post sibillino, che potrebbe incuriosire Amadeus o, in alternativa, Rosario Fiorello.