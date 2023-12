I Jalisse ancora fuori da Sanremo: esclusi da ventisette anni

Per la ventisettesima volta consecutiva i Jalisse sono stati scartati dalla lista dei Big in gara al festival di Sanremo. Il brano presentato dal duo canoro per l'edizione 2024 della kermesse musicale non ha convinto Amadeus, che ha detto l'ennesimo "no". Il conduttore ha annunciato i nomi dei 27 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo (più 3 giovani) in diretta al Tg1 ma nella lunga lista dei Big, allungata in extremis a quota trenta partecipanti, non figurano i Jalisse, che in realtà ci speravano.

I pronostici li davano a Sanremo

La presenza dei Jalisse all'Arena Suzuki, evento musicale organizzato proprio da Amadeus a Verona, aveva alimentato la suggestione di un possibile ritorno del duo canoro al festival di Sanremo. Lo scorso settembre Fabio Ricci e Alessandra Drusian avevano partecipato alla seconda serata del programma di RaiUno, portando sul palco dell'Arena di Verona "Fiumi di Parole", il brano con cui vinsero Sanremo nel 1997. La loro presenza sembrava avere sancito un riavvicinamento con Amadeus, che li aveva scartati già quattro volte da quando ha preso le redini della kermesse canora. Fabio e Alessandra si erano giocati persino la carta del reality - partecipando all'ultima Isola dei famosi - sperando di avere la stessa fortuna dei Cugini di Campagna che, lo scorso anno, dopo l'Isola furono chiamati all'Ariston. Ma la tanto attesa svolta non c'è stata e i Jalisse hanno ricevuto un altro no, il ventisettesimo.

La canzone per Sanremo 2024