Sanremo 2025, ecco quanto costa la pubblicità che vedremo in onda durante le serate

Si scaldano i motori per la nuova edizione del Festival di Sanremo, che avrà il suo avvio oggi, martedì 11 febbraio. Una delle tante curiosità relative alla celebre kermesse canora è il costo che avranno i vari spot pubblicitari che si sussegueranno negli intramezzi delle serate.

Momento di musica, ma anche di gossip e di dibattito, Sanremo gode naturalmente dell'attenzione di una grossa fetta di italiani. Il pubblico è sempre molto numeroso, dunque non sorprende che le varie aziende arrivino a sborsare cifre anche onerose per poter avere uno spazio nell'evento. Del resto è risaputo che la competizione canora più famosa d'Italia abbia ottenuto - almeno nelle scorse edizioni - dei ricavi da record.

Grossi introiti sono stati registrati dai tempi della direzione di Claudio Baglioni, ma pare che sia stato durante la guida di Amadeus che il Festival ha raggiunto i ricavi più elevati. Questo perché in questi ultimi anni la kermesse ha avuto un vero e proprio boom di ascolti, stando almeno ai dati trasmessi. Da qui l'interesse di marchi e brand, grandi e piccoli, di ricavarsi uno spazio nelle pause pubblicitarie. Sembra che in molti vogliano usufruire della vetrina di Sanremo, e questo ha naturalmente portato a un'impennata dei costi.

Non è possibile quantificare l'investimento complessivo, ma Rai Pubblicità ha messo a disposizione i costi degli spazi pubblicitari (qui). Cominciando a esaminare qualche cifra, si pensi che la quinta edizione del Festival a conduzione Amadeus ha registrato 67 milioni di euro, e questo grazie a uno share del 65,44%. Tutto fa pensare che questa cifra sarà superata grazie al cast accattivante scelto da Carlo Conti e all'aumento dei listini, saliti del 7%. Si consideri, inoltre, che gli spot non interesseranno solo gli spazi televisivi, ma anche quelli web.

Parlando in concreto di cifre, Rai Pubblicità ha deciso di ordinare l'offerta Core Big Screen su 8 break pubblicitari, di cui uno di chiusura, una telepromozione e un billboard di anteprima. I prezzi varieranno a seconda della fascia oraria e della durata della pubblicità. Il costo varia anche a seconda della serata (quella finale avrà sicuramente un costo più elevato). Ecco dunque che una pubblicità di 15 secondi in prime time può costare dai 100 ai 150mila euro.

Sono stati aumentati i Golden minute, e 15 secondi possono andare da 47.460 euro a 288.880 euro. Gli spot delle 23.

30 saranno i più onerosi, tanto che si arriverà all'astronomica cifra di. Per i pacchetti fuori break di 15 secondi, dei passaggi 3+3 nelle serate martedì, mercoledì e giovedì (orario 21.45) costeranno 451.640 euro.