Sanremo 2026: Ramazzotti e Alicia Keys insieme superospiti sul palco

Colpo a sorpresa per il 76° Festival di Sanremo. In collegamento con il Tg1 delle 20, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato la presenza di due grandi nomi della musica internazionale, Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i superospiti della terza serata, quella in programma giovedì.

“Per la prima volta saranno insieme dal vivo in un’anteprima mondiale”, ha annunciato Conti, svelando un’esibizione destinata a diventare uno dei momenti più attesi dell’edizione 2026.

Un duetto speciale all’Ariston

Non è la prima volta che i due artisti collaborano, ma finora il loro incontro musicale era rimasto confinato alle registrazioni in studio. Ramazzotti e Alicia Keys hanno infatti duettato in una nuova versione de L’aurora, brano simbolo del cantante romano, inserita nel progetto discografico pubblicato lo scorso novembre.

A Sanremo, però, il pubblico assisterà per la prima volta alla loro performance dal vivo insieme sul palco dell’Ariston, in quello che si preannuncia come uno dei momenti clou della kermesse.

Il ritorno di Ramazzotti dove tutto ebbe inizio

Per Eros Ramazzotti si tratta di un ritorno carico di significato. La sua carriera è legata a doppio filo al Festival, nel 1984 trionfò tra le Nuove Proposte con Terra promessa, dando il via a un percorso artistico che lo avrebbe consacrato come star internazionale.

Oggi, a 62 anni, l’artista romano torna ancora una volta nella città dei fiori, forte di una carriera costellata di successi e di un legame mai interrotto con il pubblico dell’Ariston. Proprio al Festival aveva celebrato, nel 2024, i quarant’anni di Terra promessa. E quest’anno festeggerà anche i 40 anni dalla vittoria tra i Campioni con Adesso Tu, altro brano simbolo del suo repertorio.

Alicia Keys, la regina del soul

Accanto a lui, una delle voci più amate della scena internazionale, Alicia Keys. Cantautrice, musicista e attrice, 45 anni, l’artista americana ha conquistato 17 Grammy Awards e venduto oltre 90 milioni di dischi nel mondo, diventando una delle interpreti R&B più premiate e certificate del nuovo millennio. La sua presenza a Sanremo rappresenta un evento di portata globale, capace di rafforzare ulteriormente il profilo internazionale del Festival.

Un tour europeo e l’abbraccio del Quirinale

Il sodalizio artistico tra Ramazzotti e Alicia Keys si inserisce in un momento particolarmente intenso per il cantante italiano. Il tour europeo, che prende il nome proprio da Una storia importante, partirà il 14 febbraio da Parigi, attraverserà 30 Paesi e tornerà in Italia a giugno per una serie di concerti negli stadi.

Intanto, alla vigilia del Festival, è previsto un appuntamento istituzionale di grande rilievo, Carlo Conti, Laura Pausini e i 30 artisti in gara saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sarà un momento emozionante, un grandissimo onore, per noi, per Sanremo e per l’intera discografia italiana”, ha dichiarato Conti.

Con dodici giorni ancora prima

dell’inizio della manifestazione, in programma dal 24 al 28 febbraio, l’annuncio dei due superospiti accende ulteriormente l’attesa, l’Ariston si prepara a ospitare un incontro musicale che promette di lasciare il segno.