"Da Baci Perugina", "Non devo scusarmi". Botta e risposta tra Cecchettin e Amadeus

L'ultima bufera sul Festival di Sanremo riguarda i ragazzi di Mare Fuori, botta e risposta al vetriolo tra Elena Cecchettin e Amadeus. La sorella della povera Giulia, uccisa brutalmente dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha stroncato l'intervento dei protagonisti dell'amata serie televisiva della prima serata: "Roba da Baci Perugina" , l'attacco nei confronti di quanto accaduto sul palco dell'Ariston. La risposta di Amadeus non s'è fatta attendere.

Il botta e risposta tra Cecchettin e Amadeus

Nella serata di martedì, gli attori di "Mare Fuori" hanno portato sul palco dell'Ariston il testo di Matteo Bussola sulle "nuove parole dell'amore", un'esibizione mirata a sensibilizzare a proposito della violenza contro le donne. Come ben sappiamo, l'omicidio di Giulia Cecchettin ha fatto esplodere il presunto allarme patriarcato, con la sorella in prima fila tra tv e social network. "Le frasi ascoltate martedì su quel palco sono roba da Baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l'amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile" , l'affondo di Elena Cecchettin, riprendendo un post dell'attivista Carlotta Vagnoli e condividendone il pensiero: "Di un siparietto intriso di pinkwashing le vittime di femminicidio e 13 sopravvissute se ne fanno poco, sul serio non si poteva fare di meglio?". Ma, come anticipato, non è mancata la replica.

Nella consueta conferenza stampa, Amadeus ha rivendicato le sue scelte e ha tirato dritto sulle polemiche della Cecchettin: “Elena non sarà invitata, naturalmente c’è massimo dolore per ciò che è accaduto a lei e alla sua famiglia". Non c'è niente di cui scusarsi, la convinzione di Amadeus: " Noi riteniamo che sia stato un intervento bello, rispetto il suo parere. Se le farò una chiamata? Non ho il numero ma credo di non avere offeso nessuno, chiami qualcuno quando ti devi scusare” . Messaggio forte e chiaro, mettere da parte le polemiche strumentali.

Amadeus: "Invitare Ferragni? Se me lo avesse chiesto sì"

Nel corso della conferenza stampa s'è parlato anche di Chiara Ferragni, appena dodici mesi fa co-conduttrice al fianco di Amadeus e ora nella bufera per le presunte truffe per i casi del pandoro Pink Christmas, delle uova pasquali Dolci Preziosi, della bambola Trudi ed eventualmente dei biscotti Oreo. Un giornalista ha chiesto al direttore artistico se direbbe di sì a un'ospitata dell'imprenditrice digitale sul palco dell'Ariston: “Se Chiara Ferragni mi avesse chiesto di venire, glielo avrei permesso”. Altro dossier rovente riguarda la protesta dei trattori, la palla passa alla Rai: "Finché non c’è una delegazione unitaria non sappiamo chi siano gli interlocutori ufficiali con i quali confrontarci. Dateci un comunicato, l’azienda è disponibile a leggerlo sul palco" .

Il deus ex machina della kermesse canora s'è poi soffermato sui dati d'ascolto che premiano il suo lavoro: "Il pubblico si è abbassato d'età proprio per i cantanti in gara. Quando hai cantanti che rispecchiano i gusti dei giovani, i giovani ti seguono". "Io prendo quella che ritengo essere l'attualità discografica amata dai giovani" , ha aggiunto Amadeus: "Questo non esclude nomi storici e importanti, che vengono tra l'altro amato dai giovani. È un festival, sotto tutti i punti di vista, contemporaneo" .

Lorella Cuccarini: “L’emozione è fortissima”

Come anticipato, la co-conduttrice della quarta serata di Sanremo sarà Lorella Cuccarini. Per lei si tratta di un ritorno sul palco del Teatro Ariston: "È un'emozione sempre fortissima. Rispetto alla prima volta, nel 1993, al fianco Pippo Baudo, oggi con i miei 58 anni spero di avere un po' di esperienza in più. Ma inutile dirlo che Sanremo è Sanremo anche per me" . Amadeus s'è detto felicissimo di avere la Cuccarini al suo fianco, soffermandosi sul rapporto speciale che li lega: "Le voglio veramente bene. Devo a lei l'essere entrato in una tv generalista, negli anni 90 fu la prima a chiamarmi e mi disse se volevo fare con lei 'Buona Domenica' e da lì la vita prese una direzione nuova per me. Con lei Grease, trenta ore per la vita, campioni di ballo" .

Amadeus riceve cittadinanza onoraria Regione Liguria

A margine della conferenza stampa, Giovanni Toti ha consegnato ad Amadeus la cittadinanza onoraria ligure. Il presidente della Regione ha rivolto i suoi complimenti al direttore artistico di Sanremo, sottolineando: "È l'ultimo, così mi dicono, anche se speriamo sempre di averlo ancora qui, è un festival straordinario in tutta la città di Sanremo, che ho trovato come non mai, da piazza Colombo a corso Matteotti, i porti, il lungomare". "Grazie alla Liguria e a tutti gli abitanti di Sanremo che in questi cinque anni ci hanno fatto sentire a casa" , il ringraziamento di Amadeus.

L'ordine di esibizione

Questo l'ordine di uscita della serata cover del Festival di Sanremo 2024

Sangiovanni con Aitana

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia

Rose Villain con Gianna Nannini

Gazzelle con Fulminacci

The Kolors con Umberto Tozzi

Alfa con Roberto Vecchioni

Bnkr44 con Pino D’Angiò

Irama con Riccardo Cocciante

Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani

Santi Francesi con Skin

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara

Ghali con Ratchopper

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino

Loredana Bertè con Venerus

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma

Alessandra Amoroso con i Boomdabash

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra

Mahmood con i Tenores di Bitti

Mr.Rain con i Gemelli Diversi

Negramaro con Malika Ayane

Emma con Bresh

Il Volo con Stef Burns

Diodato con Jack Savoretti

La Sad con Donatella Rettore

Il Tre con Fabrizio Moro

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi

Maninni con Ermal Meta

Fred De Palma con gli Eiffel 65

Renga e Nek