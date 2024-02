Nuova bufera su Sanremo. Elena Cecchettin contro gli attori di Mare fuori: "Da Baci Perugina"

Il tema della violenza di genere portato sul palco del teatro Ariston nel corso della seconda serata del festival di Sanremo non ha convinto almeno i più critici. Gli attori di Mare Fuori hanno prestato il loro volto e la loro voce per portare all'attenzione del pubblico sanremese il testo di Matteo Bussola sulle "nuove parole dell'amore", termini che l'autore ha definito "chiave" per una relazione fondata sul rispetto reciproco. Se da una parte il momento ha raccolto applausi e commenti positivi, dall'altra c'è chi ha trovato l'occasione giusta per polemizzare.

È il caso di Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin - la studentessa 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre 2023 - che ha duramente criticato l'esibizione: "Le frasi ascoltate martedì su quel palco sono roba da Baci Perugina". Una presa di posizione durissima da parte della giovane che, dalla tragica scomparsa della sorella, è finita spesso al centro dell'attenzione mediatica con frasi e dichiarazioni discutibili.

Le parole degli attori di Mare Fuori a Sanremo

Nella seconda serata del festival di Sanremo, quella di mercoledì 7 settembre, sul palco del teatro Ariston sono saliti otto degli attori protagonisti della serie dei record Mare Fuori. A volerli sul palco è stato Amadeus, che ha scelto di mettere in pausa la gara canora per trattare il delicato tema dei femminicidi e della violenza di genere con un monologo a più voci. Così Giovanna Sannino, Matteo Paolillo, Yeva Sai, Domenico Cuomo, Antonio D'Aquino, Francesco Panarella, Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo si sono alternati sul palco per spiegare ciascuna delle otto parole legate all'amore e descritte dallo scrittore Matteo Bussola: ascolta, accogli, accetta, impara, verità, accanto, no, insieme. Un momento apprezzato da molti, ma anche criticato in particolare da Elena Cecchettin.

Il post social di Elena Cecchettin

Attraverso una breve storia Instagram, la ragazza ha detto la sua, criticando apertamente l'esibizione e il suo contenuto. "Le frasi ascoltate martedì su quel palco sono roba da Baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l'amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile", ha scritto Elena Cecchettin sul web, riprendendo poi un post dell'attivista Carlotta Vagnoli, condividendone il pensiero: "Di un siparietto intriso di pinkwashing le vittime di femminicidio e 13 sopravvissute se ne fanno poco, sul serio non si poteva fare di meglio?". Una presa di posizione decisa - seguita dalla condivisione di un altro estratto del commento della Vagnoli ("Far scrivere a un uomo un pezzo del genere mi sembra il punto più ridicolo della serata di ieri"), che è tuttora visibile sulla pagina social della Cecchettin e promette di fare ulteriormente discutere.