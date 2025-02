Sanremo, violata la sicurezza dell'Ariston: il climber Dedelate sopra le quinte del palco

Ascolta ora 00:00 00:00

Dedelate colpisce ancora. Dopo essersi arrampicato sul Duomo fino alla Madonnina per poi scattarsi un selfie lo scorso maggio e avere scalato San Siro durante un concerto di Sfera Ebbasta, il climber ha voluto compiere un assalto al tempio della musica, mostrando le falle nel sistema di sicurezza del teatro Ariston e dell'organizzazione.

Nessuno si era accorto che il climber-influencer, 18 anni di Milano, si fosse introdotto all'interno del teatro e si fosse arrampicato sopra le quinte del palco durante le esibizioni dei cantanti. È stato lui, con un post di foto e video, a raccontare della sua impresa illegale, che lo ha portato prima sul tetto del teatro poi sui tralicci che si trovano dietro le quinte e che sovrastano il palco. In un video condiviso su Instagram Dedelate si è mostrato nascosto in un bagno vicino ai camerini con una maglia con la scritta Crew. Poi, una volta mentre si arrampicava sulle quinte durante della terza serata, il climber ha scattato diverse dall'alto riprendendo l'ingresso di Shablo e Gue Pequegno e anche di Olly, Elettra Lamborghini e Tony Effe, sottolineando l'enorme falla nel sistema di sicurezza dell'Ariston.

"Nessuna sicurezza", ha scritto accanto alle foto e al video il climber, che era già stato denunciato nel maggio scorso per una scalata sul duomo di Milano con selfie accanto alla Madonnina e che ora, con ogni probabilità, verrà denunciato anche dall'organizzazione del Festival e dalla Rai. La dirigenza della tv di Stato ha scoperto dell'impresa illegale di Dedelate solo durante la conferenza stampa, che ha anticipato la finale.

Ma i dirigenti hanno spiegato che non c'era niente di concordato, come suggerito da alcuni giornalisti presenti in sala stampa, e che sulla vicenda verranno fatti i dovutiper valutare eventuali responsabilità. Intanto in rete le foto della sua nuova impresa sono diventate virali. Sui social network Dedelate è una vera "star" con oltre 260mila follower tra i quali spiccano anche Tony Effe e Sfera Ebbasta.