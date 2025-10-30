"Sanremo giovani": scelti i 24 in lizza per il Festival

Dopo ore di audizioni dal vivo portate avanti nel pomeriggio di martedì, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, sono stati selezionati i ventiquattro protagonisti di Sanremo Giovani che, da martedì 11 novembre, scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo. Tra di loro anche due artisti che arrivano dal Mali e dall'Albania.

Di fronte alla Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, sono sfilati 34 giovani artisti. Ad essere selezionati sono stati: Amsi con il brano Pizza Americana (Liguria), Angelica Bove con Mattone (Lazio), Antonia con Luoghi Perduti (Campania), Cainero con Nuntannamurà (Lazio), Caro Wow con Cupido (Lombardia), Cmqmartina con Radio Erotika (Lombardia), Deddè con Ddoje Criature (Campania), Disco Club Paradiso con Mademoiselle (Emilia-Romagna), Eyeline con Finché Dura (Liguria), Jeson con Inizialmente Tu (Lazio), Joseph con Fenomenale (Campania), La Messa con Maria (Piemonte), Lea Gavino con Amico Lontano (Lazio), Mimì con Sottovoce (dal Mali), Nicolò Filippucci con Laguna (Umbria), Occhi con Ullallà (Lombardia), Petit con Un Bel Casino (Lazio), Principe con Mon Amour (Emilia-Romagna), Renato D'Amico con Bacio Piccolino (Sicilia), Seltsam con Scusa Mamma (Lazio), Senza Cri con Spiagge (Puglia), Soap con Buona Vita (Lazio), Welo con Emirato (Puglia) e Xhovana con Ego (dall'Albania). Per la seconda parte della selezione - i cantanti si sfideranno in seconda serata su Rai2 con la conduzione di Gianluca Gazzoli - ad essere favoriti sono i volti più noti che vengono dai talent. Da X Factor, oltre a Mimì (nella foto), arrivano Cmqmartina, i Disco Club Paradiso e Angelica Bove, al suo secondo tentativo a Sanremo Giovani.

Folta anche la rappresentanza di Amici di Maria De Filippi, con Petit, Nicolò Filippucci e la coppia formata da Antonia (che nella scorsa edizione si aggiudicò il premio della critica del talent) e Senza Cri, unite nella musica e nella vita. A completare il quadro dei nomi relativamente noti: Lea Gavino, attrice conosciuta per il suo ruolo nella quinta stagione di Skam Italia, che esordisce quest'anno come cantautrice.