Sanremo, esce la classifica provvisoria: il podio. L'ira di Amadeus

La serata finale del festival di Sanremo si è aperta nello stesso modo in cui era finita la quarta serata: con una contestazione. Il pubblico presente al teatro Ariston è tornato a fischiare l'esito delle votazioni dopo che, in apertura di serata, Amadeus ha letto le trenta posizioni della classifica provvisoria. Il pubblico in sala non ha mancato di esprimere il proprio disappunto per il primo posto di Geolier, ma anche per altri posizionamenti che non sono sembrati giusti. Così Amadeus si è visto costretto a intervenire prima per placare gli animi e poi per chiedere rispetto per la competizione e per gli artisti in gara.

I fischi alla lettura della classifica

Le contestazioni sono cominciate sin dalla lettura del trentesimo posto di Sangiovanni e sono proseguite con i fischi per il piazzamento di Clara (ventiquattresima) e Loredana Bertè (nona) fino al palese disappunto per la conferma del primo posto del rapper napoletano Geolier. L'artista era già stato contestato alla fine della serata delle cover, quella di venerdì 9 febbraio, e poche ore dopo la discussa vittoria si è ritrovato nuovamente al centro delle critiche. Ma in sua difesa, e in difesa di tutti i cantanti in gara, si è subito speso il direttore artistico, che ha invitato il pubblico a calmarsi, bacchettando addirittura i più scatenati della galleria: "Signora! Mi faccia parlare".

L'invito di Amadeus al rispetto

Amadeus ha faticato non poco a richiamare all'ordine gli spettatori in sala e dopo avere alzato la voce per placare gli animi ha ammonito il pubblico dell'Ariston. "Capisco che è come essere allo stadio, ci sono le fazioni e i tifosi ma vi chiedo solo il rispetto per tutti e trenta i cantanti in gara", ha detto il conduttore, prima di dare il via ufficiale alla gara, poi ha aggiunto: "So che sarà sicuramente così". Un pensiero che già aveva espresso durante la conferenza stampa prima della diretta.

Le parole di Amadeus in conferenza stampa

"L'educazione è alla base di tante cose, facciamo tanti bei discorsi, di umanità, ma poi è un attimo che svanisce", aveva detto Amadeus davanti ai giornalisti riuniti in conferenza. Poi aveva aggiunto: "Dovremmo parlarne e rispettare le persone che non la pensano come noi. Il tifo ci sta, ti arrabbi, a me ha fatto male vedere le persone andare via". Infine, il commento sull'uscita dal teatro di alcune persone prima dell'esibizione del vincitore Geolier: "Andare via è brutto, non mi piace neanche allo stadio quando vanno via". Un augurio sperando che la scena non si ripeta anche nell'ultima serata del Festival.