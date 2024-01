Sanremo, in tilt il sito per i biglietti: cos'è successo

Ascolta ora: "Sanremo, in tilt il sito per i biglietti: cos'è successo"

C'è grande attesa per l'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, previsto per le date 6-10 febbraio 2024 con la conduzione, per il quinto anno di fila, di Amadeus. Mentre si contano i giorni, cominciano già ad arrivare i problemi, alcuni dei quali anche significativi. Come segnalato oggi dal Codacons, infatti, ci sarebbero addirittura delle difficoltà nell'acquisto dei biglietti sul portale online dedicato.

Il sito in tilt

Secondo quanto riferito dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, sarebbero molte le persone che nel corso della giornata odierna hanno cercato di comprare i biglietti per prendere parte all'evento musicale, senza però riuscirci. Il sito non starebbe funzionando correttamente già da questa mattina. "Il Codacons sta ricevendo le segnalazioni di utenti che denunciano pesanti disservizi e problemi nell'acquisto dei biglietti per il prossimo Festival di Sanremo. A partire dalle ore 9 di oggi 23 gennaio sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com/ è stata aperta al pubblico la vendita dei biglietti per la kermesse canora. Gli utenti che si sono collegati fin dalle prime ore del mattino alla pagina sarebbero stati indirizzati da subito in una waiting room e informati dei tempi di attesa che in alcuni casi erano di 4 ore, in altri non specificati ", è quanto dichiarato dall'associazione, come riportato dalle agenzie di stampa.

A riscontrare dei disservizi anche coloro che sono riusciti a superare la prima fase della procedura di acquisto dei biglietti. Molti di questi, infatti, sono stati dirottati sulla waiting room, esattamente come gli altri. "Molti di coloro che sono riusciti a superare la prima fase e accedere alla pagina per l'acquisto dei biglietti, denunciano di essere stati improvvisamente reindirizzati di nuovo alla waiting room, e di nuovo sottoposti a ore di attesa, senza riuscire ad acquistare il titolo di ingresso" , ha spiegato infatti il Codacons . "Un disservizio che sta causando numerose proteste sul web, e che denota una gestione imbarazzante della vendita dei biglietti per il Festival", ha attaccato.

Chieste spiegazioni alla Rai