Sanremo visto da 9 milioni 600mila, pari al 58% di share: grosso calo rispetto all'anno scorso

Sono usciti i dati di ascolto della prima serata del festival della canzone italiana

Carlo Conti avrà superato se stesso? Era questa la domanda che tanti si ponevano per la prima serata di Sanremo. La risposta è arrivata. Gli spettatori sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share in termini di total audience. L'anno scorso la prima del Festival della canzone italiana aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%.

Conti era intervenuto ieri in conferenza stampa proprio sul tema degli ascolti. "L’anno scorso sembrava impossibile eguagliare certi numeri e invece un po’ il caso, un po’ la fortuna, un po’ la bravura ci portano a superarli. Vivo tutto con serenità: non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatterò se domani i risultati non saranno quelli… tutto sommato devo battere me stesso", la sua sottolineatura.

E ancora, tra serio e faceto: "Avrò la stessa serenità se facciamo 5-6 punti in meno. Lo scenario è diverso: ci spostiamo di due settimane, i competitor cambiano, ci sono le partite di calcio. Per fortuna la Fiorentina gioca giovedì alle 18.45 e la posso vedere".

