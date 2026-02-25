Sanremo visto da 9 milioni 600mila, pari al 58% di share: grosso calo rispetto all'anno scorso

Carlo Conti avrà superato se stesso? Era questa la domanda che tanti si ponevano per la prima serata di Sanremo. La risposta è arrivata. Gli spettatori sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share in termini di total audience. L'anno scorso la prima del Festival della canzone italiana aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%.

Conti era intervenuto ieri in conferenza stampa proprio sul tema degli ascolti. "L’anno scorso sembrava impossibile eguagliare certi numeri e invece un po’ il caso, un po’ la fortuna, un po’ la bravura ci portano a superarli. Vivo tutto con serenità: non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatterò se domani i risultati non saranno quelli… tutto sommato devo battere me stesso", la sua sottolineatura.

E ancora, tra serio e faceto: "Avrò la stessa serenità se facciamo 5-6 punti in meno. Lo scenario è diverso: ci spostiamo di due settimane, i competitor cambiano, ci sono le partite di calcio. Per fortuna la Fiorentina gioca giovedì alle 18.45 e la posso vedere".