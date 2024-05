"Sarà la Woodstock dell'inclusione". A Monza va in scena il Concertozzo di Elio e le Storie Tese

" La leggerezza non è mai superficialità ". Nico Acampora, fondatore del progetto PizzAut grazie al quale è nato il primo ristorante gestito da giovani autistici, presenta in questo modo la grande due giorni che trascinerà la città di monza nel weekend di sabato 25 e domenica 26 maggio. Un finesettimana interamente dedicato alla buona musica dal vivo e all'impegno sociale, promuovendo l'idea di una comunità più inclusiva e informata, richiamando l'attenzione soprattutto sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. Preludio alla serata conclusiva guidata dagli Elio e le Storie Tese con la terza edizione del loro "Concertozzo". Quest'anno, per la prima volta, l'evento musicale si terrà all'U-Power Stadium, grazie alla collaborazione del Comune di Monza, AC Monza e la stessa PizzAut, diventando così il "Concertozzo Allo Stadiozzo".

Elio e le Storie Tese a fianco di PizzAut

Acampora si dice molto soddisfatto per l'organizzazione di questo appuntamento brianzolo che unisce lo show di uno storico gruppo musicale con ormai alle spalle quarant'anni di carriera di successi con la riflessione su aspetti importanti che riguardano almeno 600mila persone, stando ai numeri ufficiali diramati dall'Angsa (l'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo). Per una vera integrazione sociale e lavorativa. Anche perché - e questo sicuramente è uno tra gli elementi più interessanti - per la prima volta cibo e bevande che vengono venduti nello spazio adibito a un concerto verranno preparati e serviti da ragazzi autistici, grazie alle numerose relative associazioni che giungeranno da tutta Italia per fare assaggiare le loro specialità culinarie. Una maniera, aggiunge Nico Acampora, per dimostrare come la complessità sia " straordinariamente bella e importante ", nonché " rivoluzionaria ". Non solo, ma tra un cambio di palcoscenico e l'altro, si esibirà la banda di inclusione dei "Rulli Frulli".

Del resto, è proprio Faso (lo storico bassista degli Elio e le Storie Tese) a parlare espressamente di una grande prova generale di una " Woodstock dell'inclusione ", dove "suoneremo e canteremo veramente, come non lo fa invece più praticamente nessuno". Una buona musica, insomma, senza "playback o autotune". A fargli eco, tra il sero faceto, è lo stesso Elio: " Noi abbiamo sempre fatto cose eccezionali, come l'esecuzione della canzone più lunga del mondo, partecipazioni imprevedibili al Festival di Sanremo e un film con Rocco Siffredi. E tra dieci giorni ne faremo un'altra: ovvero suoneremo veramente, senza finzione, e verremo circondata da gente allegra che non scatenerà alcuna rissa ". Il frontman della band milanese sa perfettamente cosa significhi rapportarsi con una persona che soffre di disturbi dello spettro autistico e, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, rivendica anche il successo di avere posto questa tema all'attenzione dei media: " Chi ha un figlio autistico vive sempre tutti i giorni nell'inclusione ", che significa il " comportamento di persone che interagiscono normalmente con altre persone ".

Il programma completo del "Concertozzo"

Il programma dell'ultimo weekend di maggio, organizzato in collaborazione anche con il Trio Medusa, sarà particolarmente intenso. Si parte sabato 25 - nella giornata che prende il titolo di MonzAut - con ingresso libero. Dalle ore 17 alle19.00, in Piazza dell'Arengario, si alterneranno sul palco personalità e Associazioni per un talk show dedicato ad "Autismo e Autonomia", con il contributo di esperti del settore per una comprensione più profonda delle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Subito dopo, fino alle 21, partirà l'intrattenimento musicale a cura dell'Associazione FacciaVista, che segue un laboratorio musicale di dj set in favore di ragazzi con autismo. Nel piazzale sarà possibile cenare grazie ai Foodtruck "in formato Aut": PizzAUT, Breakotto, SbrisolAut, I ragazzi della Luna, Tortellante, Associazione Voglio la Luna, Gli Sgusciati (Associazione La Tenda), AutAcademy, Associazione Cascina San Vincenzo, Associazione Facciavista, rete TikiTaka.

Domenica 26, ecco quindi il "Concertozzo allo Stadiozzo". Dentro l'impianto sportivo che ospita le gare casalinghe della formazione allenata da Raffaele Palladino la musica sarà protagonista fin dal primo pomeriggio con il "Concertozzino". Qua si esibiranno band emergenti come il duo di performer cantautori virali Auroro Borealo e Martelli, il cantautore e doppiatore comico-nonsense Fabio Celenza, i vicentini electro-funk "I Sordi", il polistrumentista Carlo Poddighe con il suo progetto "SuperEgo", la band rock al femminile Viadellironia, il cantautore inventore del Creepy Rock PEPP1, gli eredi illegittimi di Elio e le Storie Tese "The Pax Side Of The Moon", la cantautrice e attrice Chiara L'Altra, il cantautore e polistrumentista Elton Novara e la cantante e compositrice Caterina Comeglio.

A seguire, poco dopo il tramonto, il concerto speciale di Elio e le Storie Tese con le incursioni del