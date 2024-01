"Se è un ex che vada a f...". Così Laura Pausini ha lasciato la fan a bocca aperta

Laura Pausini show. In questi giorni la cantante di origini romagnole ha fatto tappa a Milano con le ultime date italiane del suo World Tour 2023-2024. Presto, infatti, Laura calcherà i palchi internazionali e terminerà il suo tour a fine aprile al Madison Square Garden di New York. La Pausini non si risparmia mai e, nelle date al Mediolanum Forum di Assago, ha regalato a tutti i presenti gag, siparietti e tante sorprese. In particolare, è diventato virale suoi social un video in cui si vede Laura alle prese con uno scambio di battute divertenti con una fan.

Il video diventato virale

Non è passato inosservato il filmato pubblicato su TikTok da una fan di Laura di nome Alessia. Quest’ultima, dopo aver conquistato la prima fila al concerto, ha mostrato alla sua beniamina un cartello in cui le chiedeva di cantare un suo brano in ricordo del suo ex fidanzato.

Immediata la reazione della Pausini che, senza troppi problemi, si è rifiutata e poi ha sdrammatizzato: “Ma perché vuoi dedicare una canzone al tuo ex? Se è il tuo ex, che se ne vada a fanc***”. Insomma, un invito a voltare pagina e così Laura ha subito aggiunto: “Basta, chiudiamola”. A quel punto dal pubblico è partita una vera e propria ovazione, oltre che tantissime risate. D’altronde, la stessa Alessia ha apprezzato la reazione della cantante tanto da condividere il siparietto sui social, dove ha già raggiunto le oltre 200mila visualizzazioni e 16mila like. “Laura sei una di noi”, ha commentato qualcuno.

Il duetto con il sacerdote

Certamente quello con Alessia non è stato l’unico momento divertente dei concerti di Laura Pausini. Nei giorni scorsi, nella tappa di Bari, aveva invitato un prete fan a salire sul palco. Stiamo parlando di Don Piero D'Alba, che si era presentato al concerto con un cartellone con sopra scritto: “Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu”. Anche in questo caso, la cantante non ha potuto che reagire invitandolo sul palco e insieme, dopo essersi abbracciati, hanno intonato una canzone religiosa, Servo per amore.

La sorpresa di Biagio Antonacci

Ma le sorprese non sono finite, perché ad Assago è arrivato anche Biagio Antonacci che ha deciso di fare una sorpresa alla sua collega e amica di sempre. Antonacci è salito sul palco inaspettatamente per duettare con lei sulle note del celebre brano Tra te e il mare. “È mio fratello” ha affermato Laura abbracciando il suo grande amico e non riuscendo a trattenere l’emozione.