"Se mi lanciate qualcosa...". Adele furiosa sul palco "minaccia" i fan

Telefonini, forme di formaggio e addirittura ceneri dei propri cari. Ultimamente sui palchi delle popstar vola di tutto. Bei tempi quelli in cui i cantanti venivano travolti da pupazzi e reggiseni, oggi ai concerti le popstar devono stare attente a non venire ferite dagli oggetti che i fan lanciano. Ne sanno qualcosa Bebe Rexha - finita all'ospedale con diversi punti di sutura sopra l'occhio per essere stata colpita da un telefonino durante un concerto a New York - e Pink che in due diverse occasioni è stata colpita prima con una forma di brie e poi con un sacchetto contenente (pare) le ceneri di un caro defunto del suo fan. E ancora Harry Style e Lil Nas X, colpita da un sex toy lanciatole sul palco in Svezia. Follie da concerto che mai come in questo periodo stanno diventando una vera abitudine.

Così Adele ha messo le mani avanti e ha strigliato il suo pubblico durante uno dei concerti che l'artista britannica sta tenendo a Las Vegas. Durante il suo ultimo live al Caesar’s Palace la cantante si è presa un momento tra una canzone e l'altra e ha ammonito i fan. " Non osate, c*** lanciarmi addosso qualcosa. È ora di finirla di tirare oggetti agli artisti", ha detto Adele con toni decisamente coloriti, parlando di rispetto: "Il fatto è che ci sono persone che non sanno come ci si deve comportare e hanno dimenticato la fottutissima etichetta ". Poi, per smorzare i toni, ha imbracciato una spara t-shirt, una sorta di fucile per lanciare magliette al pubblico, e ha iniziato a regalare gadget ai fan presenti in platea.

Divertita dalla situazione, Adele è tornata sull'argomento degli artisti colpiti dagli oggetti dei fan e ha dato vita a una gag con uno spettatore nelle prime file. " Hai notato come le persone hanno dimenticano l'etichetta del fottuto spettacolo in questo momento? Le persone che lanciano merda sul palco, le hai viste?", ha detto la cantante inglese, provocando lo spettatore. "Ti sfido, cazzo. Ti sfido a lanciarmi qualcosa e ti ammazzo, cazzo", ha concluso ridendo Adele, puntando lo spara t-shirt verso la platea e aggiungendo: "Forse ora dovrei restituirlo". La scena è stata ripresa da molti telefonini e il video della singolare parentesi nel bel mezzo del suo concerto è finito, come era prevedibile, sui social network diventando virale soprattutto su TikTok.