Adele ferma il concerto quattro volte: cosa è successo tra il pubblico

Dopo un lungo periodo di assenza dalla scena musicale, Adele è tornata a esibirsi dal vivo nel Regno Unito. Ma nel suo primo concerto post pandemia la cantante britannica ha dovuto fronteggiare più di un inconveniente durante il suo ultimo live. Adele si è vista infatti costretta a interrompere per ben quattro volte lo spettacolo per consentire alla sicurezza di fornire assistenza ai fan, che si sono sentiti male mentre assistevano al suo concerto.

Il caldo torrido delle ultime settimane ha colpito duro anche la Gran Bretagna e coloro che si sono trovati a trascorrere svariate ore sotto il sole - come i fan della cantante Adele radunatisi a Hyde Park per il British Summer Time - hanno dovuto fare i conti con la disidratazione, i colpi di sole e gli abbassamenti di pressione. Così durante il concerto londinese l'artista si è trovata a dirigere le operazioni di assistenza dal palco in almeno quattro occasioni.

Venerdì sera nel celebre parco di Londra si sono radunate circa 65mila persone per assistere alla performance live della popstar di "Hello". Ma mentre la cantante stava intonando uno dei suoi celebri brani, alcuni fan hanno avuto un malore e lei, notando la situazione critica dall'alto del palco, ha utilizzato il suo microfono per invitare gli steward a soccorrerli. " Aspetta, fermati, fermati ", ha detto l'artista ai suoi musicisti mentre attaccavano sulle note di "Skyfall". Adele ha percorso il palco avvicinandosi alle prime file e, indicando un punto in mezzo alla folla, ha spiegato: " Ho bisogno dell'aiuto della sicurezza, proprio nel mezzo, riuscite a vedere dove stanno salutando tutti? Potete arrivare lì?". Poi ha rassicurato: " Stanno arrivando, stanno arrivando proprio ora. Fate spazio". Il video dell'interruzione dello show è finito sui social network ed è diventato virale in poco tempo, riportando l'attenzione sulla questione sicurezza ai concerti.

Poche settimane fa, in Italia, era stata Emma Marrone a fermare la sua esibizione per agevolare l'intervento degli addetti alla sicurezza, che dovevano soccorrere un fan nelle prime file. Entrambe le artiste hanno ottenuto il plauso dei fan per l'attenzione e la sensibilità dimostrata. Una scelta tutt'altro che ovvia, visto quanto accaduto mesi fa al festival Astroworld negli Stati Uniti, quando a causa di una calca sono morte dieci persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. Il cantante che si stava esibendo sul palco, il rapper Travis Scott, non si è fermato nonostante il caos sotto al palco e ora dovrà difendersi in tribunale in una causa milionaria.