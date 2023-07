"Senza l'autotune...". Samuele Bersani contro i trapper

Stavolta i "giudizi universali" di Samuele Bersani sono stati particolarmente severi. E qualcuno ha subito parlato di "dissing": sì insomma, di un sonoro scazzo tra artisti. Nelle scorse ore, infatti, il cantautore riminese ha pubblicato sui social una tagliente riflessione sul mondo dei trapper e sulla tecnologia dell'autotune che questi ultimi utilizzano per modificare la propria voce e correggere eventuali stonature. "Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima 'cantata' si stacca l'autotune per qualche secondo sul palco ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera...", ha scritto Bersani, dando fuoco alle polveri.

La polemica di Bersani e il caso Sfera Ebbasta

Il post del cantautore ha subito attirato l'attenzione e in molti si sono chiesti a chi si riferisse quella strigliata. Al riguardo, sui social in molti hanno ipotizzato che Bersani alludesse a una discussa "performance" canora del rapper Sfera Ebbasta divenuta di recente virale attraverso un video finito in rete. Nel filmato in questione si vede il trapper sul palco di un proprio concerto e si odono pure alcune note stonature. "Quando non va l'autotune...", avevano commentato alcuni utenti rilanciando quel video, accompagnato da commenti critici verso le abilità canterine di Sfera. Che il riferimento di Bersani ai "semidei contemporanei della rima cantata" fosse proprio a quella situazione e a quell'artista, apprezzato dai giovanissimi?

Samuele Bersani VS Sfera Ebbasta CONFIRMED. Inutile dire da che parte bisogna stare. pic.twitter.com/0mjR1Fsx6H — Fran Altomare (@FranAltomare) July 31, 2023

Il dibattito sui social

Gli indizi per supporlo ci sono tutti e infatti il dibattito in rete si è subito polarizzato proprio in tal senso: in moltissimi hanno condiviso le parole di Bersani e hanno elogiato le competenze musicali dei più tradizionali cantautori, altri invece hanno giustificato Sfera Ebbasta sostenendo che quella sua "stonatura" fosse dovuta al fatto che l'autotune non era stato impostato correttamente. "Ormai senza autotune la maggior parte di questi cosiddetti 'cantanti' non sarebbero considerati tali. Sono d'accordo con Samuele. Viva ma musica vera cantata da voci vere", si legge in uno dei commenti pubblicati sotto il post di Bersani. E in un altro: "Basterebbe ritornare a cantare, peccato che le nuove generazioni, diseducate alla musica, confondano questo con il canto". Qualcuno ha invece accusato l'artista riminese di essere "rancoroso" nei confronti del giovane collega.

Così, l'estate canterina è tornata a riaccendersi non tanto per le note sul palco quanto per gli screzi e le frecciatine tra artisti. Nei giorni scorsi a "suonarsele" verbalmente a distanza erano stati il cantautore Paolo Meneguzzi e il rapper J-Ax. "Io credo negli ideali e tu nelle canne", aveva punzecchiato l'artista di origini svizzere. La replica piccatissima del collega non si era fatta attendere.