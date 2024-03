"Servono altri accertamenti", Loredana Bertè resta in ospedale: ecco come sta

I fan sono sempre più preoccupati per le condizioni di Loredana Bertè che, malgrado i giorni di ricovero, non può ancora lasciare l'ospedale dal momento che devono essere svolti ulteriori accertamenti. Saltano, dunque, altre date del tour, anche se i seguaci della cantante sono maggiormente preoccupati per la salute della loro beniamina.

Il malore e il ricovero

Nella tarda serata di lunedì 11 marzo, un comunicato dell'ufficio stampa dell'artista annunciava ai fan che " a causa di un improvviso dolore addominale, che ha richiesto accertamenti in una struttura, Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti ". La cantante avrebbe infatti dovuto esibirsi al teatro Brancaccio, cosa che ha suscitato non poche polemiche. Qualcuno, infatti, non ha creduto al malore della Bertè, arrivando addirittura a inveire contro l'artista.

Purtroppo, a causa dei problemi di salute, la Bertè è stata costretta a recarsi in ospedale, dove è stata ricoverata. Poco è stato detto sul problema che la affligge.

Il ricovero continua

Nel corso della giornata di oggi è giunta la notizia di un proseguimento del ricovero. La cantante, infatti, deve restare in ospedale per degli accertamenti. Lo staff della Bertè ha comunicato che la cantante non ci sarà il 15 marzo a Varese per la tappa del tour. Il concerto, infatti, è stato addirittura rimandato al 10 maggio.

" Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all'intestino (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti. Per questo motivo abbiamo scelto di rinviare il concerto di Varese ", hanno dichiarato i membri dello staff della Bertè, che avevano promesso tempestivi aggiornamenti. Per ora, dunque, rimane programmato il concerto a Torino del 19 marzo, ma non è detto che anche questo venga spostato nelle prossime ore.

A quanto pare Loredana Bertè aveva già dolori lunedì mattina, ma la sua speranza era quella di riprendersi per potersi esibire la serata stessa. Purtroppo le cose non sono andate in questo modo. Il concerto di lunedì al teatro Brancaccio di Roma è stato quindi rinviato al 15 maggio, e i biglietti acquistati per l'11 marzo saranno ancora validi. Possibile anche il rimborso, che dovrà essere richiesto entro il 22 maggio 2024.

Dopo il concerto di Varese, in programma per il 15 marzo e rimandato, sarà la volta di Torino (19 marzo, ancora in scheda), Brescia (23 marzo), Trieste (3 aprile), Cremona (12 aprile), Bari (18 aprile), Parma (23 aprile) e Portorose, in Slovenia (4 maggio).